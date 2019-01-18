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18 января 2019, 09:56



Сами виноваты? Красноярский экономист назвала причины подорожания бензина.

Еще одна причина кроется в рынке. Сейчас нефтяникам выгоднее продавать топливо за границу, а не российским компаниям. «Поэтому может возникнуть дефицит, как уже было в прошлые годы, и цена растет. В итоге небольшие АЗС не могут позволить себе купить дорогой бензин и уходят с рынка, из-за чего начинаются процессы монополизации, и цена снова повышается», – отметила эксперт. Екатерина Логинова добавила, что в будущем люди вынуждены будут отказаться от бензина. Дело в том, что добывать нефть сегодня становится дорого и нерентабельно. Именно поэтому многие страны переходят на иные источники энергии, например на электричество. России также скоро будет невыгодно добывать нефть.

Просмотров:414 Все дело в высоком спросе на топливо, считает доцент кафедры международного бизнеса СибГУ им. М. Ф. Решетнева Екатерина Логинова. Но существует и психологическая отметка — люди перестанут заправлять машины бензином, если цена за литр превысит 60-70 рублей, сообщают Sibnovosti.ru.Еще одна причина кроется в рынке. Сейчас нефтяникам выгоднее продавать топливо за границу, а не российским компаниям.Екатерина Логинова добавила, что в будущем люди вынуждены будут отказаться от бензина. Дело в том, что добывать нефть сегодня становится дорого и нерентабельно. Именно поэтому многие страны переходят на иные источники энергии, например на электричество. России также скоро будет невыгодно добывать нефть.