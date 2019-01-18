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18 января 2019, 09:57



Около 200 млрд рублей будет выделено на экологическое оздоровление Красноярска и Норильска.

Напомним, согласно президентскому указу Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярске планируется уменьшить на 22,33% (или на 42,58 тысячи тонн), в Норильске – на 75% (или на 1,3 млн тонн). Общий объем финансирования реализации плана в Красноярске составит 68,69 млрд рублей. В Норильск на экологическое оздоровление атмосферного воздуха направят 123,44 млрд рублей. Основным мероприятием в нашем городе станет реализация «Серного проекта» Заполярным филиалом «Норникеля». Также будет выстроена работа по модернизации сети мониторинга качества атмосферного воздуха, озеленению и благоустройству территории. «Утверждение комплексного плана – долгожданное и важное для нас событие. Мы начали работу по его реализации», - заявил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

Просмотров:410 Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для городов Красноярск и Норильск. Документ подписал заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, сообщается на официальном портале Красноярского края.Напомним, согласно президентскому указу Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярске планируется уменьшить на 22,33% (или на 42,58 тысячи тонн), в Норильске – на 75% (или на 1,3 млн тонн).Общий объем финансирования реализации плана в Красноярске составит 68,69 млрд рублей. В Норильск на экологическое оздоровление атмосферного воздуха направят 123,44 млрд рублей. Основным мероприятием в нашем городе станет реализация «Серного проекта» Заполярным филиалом «Норникеля». Также будет выстроена работа по модернизации сети мониторинга качества атмосферного воздуха, озеленению и благоустройству территории.