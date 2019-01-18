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18 января 2019, 12:21



Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта.

Сегодня с 03.00 в связи с неудовлетворительными погодными условиями автодорога Норильск – Алыкель полностью закрыта для движения всего транспорта без исключения. Доставка рабочих смен на Надеждинский металлургический завод осуществляется автобусами повышенной проходимости, так называемыми вахтовками. В городе дорожная обстановка удовлетворительная. Сотрудники ГИБДД каждый час проводят обследование автодороги на предмет улучшения или ухудшения дорожной ситуации для принятия необходимых мер реагирования. Личный состав дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Норильску ориентирован на оказание помощи автомобилистам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Движение автобусов 31-го маршрута будет осуществляться колоннами. Выход колонны от АДЦ г. Норильска до ЦБК НМЗ и от автовокзала Кайеркана до ЦБК НМЗ назначен на 14.30 - 18.01.2019. Авиапассажиров сегодня доставили в аэропорт колонной автобусов 33-го маршрута. На 12.00 в Норильск не прибыли четыре рейса, они задержаны в аэропортах вылета. Два рейса находятся в полете.

Просмотров:400 В городе продолжает действовать штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное накануне с 07.00.Сегодня с 03.00 в связи с неудовлетворительными погодными условиями автодорога Норильск – Алыкель полностью закрыта для движения всего транспорта без исключения. Доставка рабочих смен на Надеждинский металлургический завод осуществляется автобусами повышенной проходимости, так называемыми вахтовками. В городе дорожная обстановка удовлетворительная.Сотрудники ГИБДД каждый час проводят обследование автодороги на предмет улучшения или ухудшения дорожной ситуации для принятия необходимых мер реагирования.Личный состав дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Норильску ориентирован на оказание помощи автомобилистам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Движение автобусов 31-го маршрута будет осуществляться колоннами. Выход колонны от АДЦ г. Норильска до ЦБК НМЗ и от автовокзала Кайеркана до ЦБК НМЗ назначен на 14.30 - 18.01.2019.Авиапассажиров сегодня доставили в аэропорт колонной автобусов 33-го маршрута.На 12.00 в Норильск не прибыли четыре рейса, они задержаны в аэропортах вылета. Два рейса находятся в полете.