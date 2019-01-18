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18 января 2019, 12:28



142 административных правонарушения при продаже алкогольной продукции пресечено в Норильске за 2018 год.

Информацию о местах реализации алкоголя с признаками контрафакта, а также о фактах нарушения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции необходимо сообщать по телефонам: 47-24-01 или 102. В случае подтверждения информации продукция, находящаяся в незаконном обороте, будет изъята, а виновные привлечены к установленной законом ответственности. Стражи порядка напоминают, что реализация алкогольной продукции может осуществляться организациями на основании лицензии в стационарных торговых объектах с 08.00 до 23.00 при наличии федеральных специальных марок и акцизных марок - лицам, достигшим 18 лет.

Просмотров:390 За минувший год стражи порядка выявили и пресекли 142 административных правонарушения при реализации алкоголя в магазинах города. Из незаконного оборота изъято более 5000 литров алкогольной продукции, продажа которой осуществлялась с нарушением норм действующего законодательства, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Информацию о местах реализации алкоголя с признаками контрафакта, а также о фактах нарушения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции необходимо сообщать по телефонам: 47-24-01 или 102. В случае подтверждения информации продукция, находящаяся в незаконном обороте, будет изъята, а виновные привлечены к установленной законом ответственности.Стражи порядка напоминают, что реализация алкогольной продукции может осуществляться организациями на основании лицензии в стационарных торговых объектах с 08.00 до 23.00 при наличии федеральных специальных марок и акцизных марок - лицам, достигшим 18 лет.