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18 января 2019, 13:21



На Таймыре готовят мероприятия, посвященные Международному году родных языков.

Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра ведет разработку учебной литературы на энецком языке. 18 марта будут подведены итоги профессионального конкурса «Лучший педагог родного языка и литературы». В течение года стартуют конкурсы: «Образцовый поселок», «Родное слово», журналистов на соискание премии Любови Ненянг, социальных проектов «Диалог» и фестиваль-конкурс «Возрождение родного языка через всех и каждого». В 2019 году также запланированы: международная конференция «Профи-2019», II Молодежный форум коренных малочисленных народов «Молодежь Таймыра – 2019» и проект «Родной язык ради детей». Для жителей поселков будет проведено обучение родным языкам, грамотному написанию грантов и оказана дальнейшая помощь в их реализации. Кроме этого, в рамках Международного года родных языков на Таймыре пройдут традиционные праздники - День оленевода и «Таймырский ледоход». В п. Носок сельского поселения Караул планируется проведение презентации этноплощадки на базе интерната. Также в некоторых таймырских поселках будут организованы школы юного оленевода.

Просмотров:360 Накануне в Дудинке состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке и проведению в 2019 году Международного года языков коренных народов. На встрече уточнили сроки подготовки и проведения мероприятий согласно проекту плана. Так, дата открытия Международного года родных языков назначена на 26 февраля 2019 года. В ближайшее время будет запущен конкурс на создание эмблемы Года родных языков на Таймыре.Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра ведет разработку учебной литературы на энецком языке. 18 марта будут подведены итоги профессионального конкурса «Лучший педагог родного языка и литературы». В течение года стартуют конкурсы: «Образцовый поселок», «Родное слово», журналистов на соискание премии Любови Ненянг, социальных проектов «Диалог» и фестиваль-конкурс «Возрождение родного языка через всех и каждого».В 2019 году также запланированы: международная конференция «Профи-2019», II Молодежный форум коренных малочисленных народов «Молодежь Таймыра – 2019» и проект «Родной язык ради детей».Для жителей поселков будет проведено обучение родным языкам, грамотному написанию грантов и оказана дальнейшая помощь в их реализации.Кроме этого, в рамках Международного года родных языков на Таймыре пройдут традиционные праздники - День оленевода и «Таймырский ледоход». В п. Носок сельского поселения Караул планируется проведение презентации этноплощадки на базе интерната. Также в некоторых таймырских поселках будут организованы школы юного оленевода.