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18 января 2019, 13:36



Норильчане увидят спектакль Сергея Янковского «Человек мира» раньше, чем жители Дудинки.

В основе полуторачасовой постановки лежит глубокий сакральный материал, - впитывая его в себя, зритель восстанавливает таинственную связь между собой и ребенком, находящимся в утробе матери, и себя нынешним. У Янковского получилась история жизни и философия польского педагога, писателя, врача Януша Корчака. «Настолько Януш умел любить, заботиться и видеть суть людей, что его рукописи, как волшебный родни,к дали жизнь новой пьесе, дали энергию создать собирательный образ Человека мира», - поясняет режиссер. Спектакль затрагивает темы продолжения и сохранения рода, родительства, взаимодействия с детьми. В целом постановка дает ответы на многие вопросы, силы простить тех, кого раньше не получалось, возможность пересмотреть что-то важное в своей судьбе и, расправив крылья, снова взлететь. 2 февраля в 18.00 моноспектакль пройдет в норильском Городском центре культуры, а 3 февраля в 18.00 - на большой сцене кино-досугового центра «Арктика» в Дудинке.

Просмотров:378 Мастер сцены Сергей Янковский, представляет свой собственный театр, выступает в «Человеке мира» сразу в нескольких ипостасях: как автор и исполнитель, как актер и режиссер одновременно.В основе полуторачасовой постановки лежит глубокий сакральный материал, - впитывая его в себя, зритель восстанавливает таинственную связь между собой и ребенком, находящимся в утробе матери, и себя нынешним. У Янковского получилась история жизни и философия польского педагога, писателя, врача Януша Корчака.Спектакль затрагивает темы продолжения и сохранения рода, родительства, взаимодействия с детьми. В целом постановка дает ответы на многие вопросы, силы простить тех, кого раньше не получалось, возможность пересмотреть что-то важное в своей судьбе и, расправив крылья, снова взлететь.2 февраля в 18.00 моноспектакль пройдет в норильском Городском центре культуры, а 3 февраля в 18.00 - на большой сцене кино-досугового центра «Арктика» в Дудинке.