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18 января 2019, 13:47



Таймырцы стали ближе к звездам на выставке известной художницы Людмилы Гесслер.

Сейчас Людмила Гесслер готовится к своему юбилейному вернисажу в художественной галерее Музея Норильска. Это будет ее вторая, спустя пять лет, персональная выставка в нашем городе. Сейчас в Музее Норильска ее работы можно увидеть на выставке «Северная коллекция», которая представляет творчество современных художников севера Красноярского края.

Просмотров:363 Новая выставка мастера, творческий аргиш которой по Таймыру длится уже 35 лет, так и называется «Ближе к звездам». Праздник открытия состоялся в городском Центре народного творчества, который едва вместил всех желающих разделить с мастером радость этого события. В экспозицию вошли графические произведения разных лет и новые декоративно-прикладные работы, на которые художника вдохновила тема архитектуры и увлечение искусством супрематизма. Всего представлено 25 работ, а также фотоэкспозиция «Спасём и сохраним», посвящённая старым зданиям поселка Диксон, где художница, выпускница Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, творила около 30 лет, была инициатором создания в посёлке знаменитой Диксонской картинной галереи.Сейчас Людмила Гесслер готовится к своему юбилейному вернисажу в художественной галерее Музея Норильска. Это будет ее вторая, спустя пять лет, персональная выставка в нашем городе. Сейчас в Музее Норильска ее работы можно увидеть на выставке «Северная коллекция», которая представляет творчество современных художников севера Красноярского края.