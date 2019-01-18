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18 января 2019, 14:22



Сегодня - Крещенский сочельник. На утренней службе в православном соборе в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской уже состоялось первое Великое освящение воды.

Вопреки распространенному заблуждению нет никакой разницы в «благодатной силе» между водой, освященной в тот или другой день. Во-первых, вода освящается по одному и тому же литургическому чину. Во-вторых, изначально освящение воды совершалось именно накануне праздника, о чем свидетельствует святой Иоанн Златоуст. Двукратное освящение воды вошло в практику Православной Церкви после XII века. 19 января службы в храмах пройдут по следующему графику: праздничные богослужения в соборе на Пушкина, 12, начнутся в 07.30; в новом храме по адресу Мира, 6, в 09.00. Освящать водицу будут в течение всего праздника Крещения, прийти за ней можно в любое время дня.

Просмотров:377 Напомним, Великое освящение воды по церковному уставу совершается дважды: в день навечерия (Крещенского сочельника) - накануне Богоявления, а также в сам день праздника Крещения в соединении с Божественной литургией.Вопреки распространенному заблуждению нет никакой разницы в «благодатной силе» между водой, освященной в тот или другой день. Во-первых, вода освящается по одному и тому же литургическому чину. Во-вторых, изначально освящение воды совершалось именно накануне праздника, о чем свидетельствует святой Иоанн Златоуст. Двукратное освящение воды вошло в практику Православной Церкви после XII века.19 января службы в храмах пройдут по следующему графику: праздничные богослужения в соборе на Пушкина, 12, начнутся в 07.30; в новом храме по адресу Мира, 6, в 09.00.Освящать водицу будут в течение всего праздника Крещения, прийти за ней можно в любое время дня.