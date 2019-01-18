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18 января 2019, 14:23



Сегодня вечером норильчане смогут купить билеты на соревнования зимней Универсиады-2019.

Новая партия билетов будет доступна на официальном сайте зимней Универсиады-2019 Реализация билетов на спортивные мероприятия зимней Универсиады-2019 стартовала 2 марта 2018 года, и на сегодняшний день продано уже более 90 тысяч билетов. Приобретают билеты не только жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Кореи, КНР, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе дирекции зимней Универсиады-2019,

Просмотров:374 Сегодня, 18 января, в 18.00 по красноярскому времени в продажу поступит очередная партия билетов на соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года – 34 тысячи. В рамках очередного этапа реализации билетной программы у зрителей появилась возможность купить билеты на состязания по фигурному катанию (в том числе на показательные выступления), хоккею (включая финальные матчи), лыжным гонкам, спортивному ориентированию, хоккею с мячом, керлингу, шорт-треку, биатлону.Новая партия билетов будет доступна на официальном сайте зимней Универсиады-2019 http://ticket.krsk2019.ru/ . Консультацию по вопросу покупки билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19. Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта.Реализация билетов на спортивные мероприятия зимней Универсиады-2019 стартовала 2 марта 2018 года, и на сегодняшний день продано уже более 90 тысяч билетов. Приобретают билеты не только жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Кореи, КНР, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе дирекции зимней Универсиады-2019,