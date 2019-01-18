Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 января 2019, 14:24



Норильчанам предлагают оформить простую электронную подпись и с ее помощью получать почтовые отправления.

На сегодняшний день в отделениях «Почты России» Красноярского края с помощью новой технологии было выдано уже почти 3 млн почтовых отправлений. Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте «Почты России» Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте «Почты России» ( После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. При получении посылки потребителю нужно будет назвать оператору свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push-уведомление в мобильном приложении «Почты России» с кодом подтверждения. Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки. Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет в пять раз сократить время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

Просмотров:405 Каждое второе регистрируемое почтовое отправление в России выдается с помощью простой электронной подписи. В Красноярском крае её оформили уже около 400 человек. Теперь процесс получения почтовых отправлений для них сократился до 30 секунд – не нужно заполнять бумажные извещения.На сегодняшний день в отделениях «Почты России» Красноярского края с помощью новой технологии было выдано уже почти 3 млн почтовых отправлений.Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте «Почты России» https://www.pochta.ru/support/office-services/sms-registration или в почтовом отделении. В заявке указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте «Почты России» ( https://pochta.ru/pep ) и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит СМС-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП «Почты России».После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. При получении посылки потребителю нужно будет назвать оператору свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push-уведомление в мобильном приложении «Почты России» с кодом подтверждения. Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет в пять раз сократить время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.