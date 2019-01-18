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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:52 В Крещенский сочельник в норильском перинатальном центре открылась часовня святых Петра и Февронии, где совершили первый водосвятный молебен.
17:25 22 января в Норильске пройдет этап Эстафеты огня зимней Универсиады-2019.
15:41 Старшие юноши МФК «Норильский никель» 2001/2002 гг. р. победили «БЛиК» со счётом 8:4.
15:11 Создавайте то, что не надо разгадывать. Свой взгляд на современное искусство выразили участники круглого стола в Заполярном театре драмы.
14:48 С непростыми условиями работы сотрудников ГИБДД ознакомилась член общественного совета.
14:24 Норильчанам предлагают оформить простую электронную подпись и с ее помощью получать почтовые отправления.
14:23 Сегодня вечером норильчане смогут купить билеты на соревнования зимней Универсиады-2019.
14:22 Сегодня - Крещенский сочельник. На утренней службе в православном соборе в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской уже состоялось первое Великое освящение воды.
13:47 Таймырцы стали ближе к звездам на выставке известной художницы Людмилы Гесслер.
13:36 Норильчане увидят спектакль Сергея Янковского «Человек мира» раньше, чем жители Дудинки.
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