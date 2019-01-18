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18 января 2019, 14:48



С непростыми условиями работы сотрудников ГИБДД ознакомилась член общественного совета.

Поскольку дорожным полицейским приходится нести службу в любых метеоусловиях, включая 40-градусный мороз и штормовые метели, в ходе проверки особое внимание общественница обратила на экипировку инспекторов ГИБДД. Также проверила наличие удостоверений, нагрудных знаков и необходимого пакета документов, который должен быть у сотрудников полиции, уточнила, как сотрудники обращаются к водителям после остановки транспортного средства. Марина Андриюк осмотрела, какие условия созданы внутри здания поста ГИБДД, где несут службу автоинспекторы. В ходе проверки нареканий к исполнению инспекторами ДПС своих профессиональных обязанностей не поступило.

Просмотров:367 Представитель общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску Марина Андриюк проверила работу инспекторов ДПС на посту Купец, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Поскольку дорожным полицейским приходится нести службу в любых метеоусловиях, включая 40-градусный мороз и штормовые метели, в ходе проверки особое внимание общественница обратила на экипировку инспекторов ГИБДД. Также проверила наличие удостоверений, нагрудных знаков и необходимого пакета документов, который должен быть у сотрудников полиции, уточнила, как сотрудники обращаются к водителям после остановки транспортного средства.Марина Андриюк осмотрела, какие условия созданы внутри здания поста ГИБДД, где несут службу автоинспекторы. В ходе проверки нареканий к исполнению инспекторами ДПС своих профессиональных обязанностей не поступило.