Фото новости:

В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 января 2019, 15:11

Создавайте то, что не надо разгадывать. Свой взгляд на современное искусство выразили участники круглого стола в Заполярном театре драмы.


Как представлено современное искусство в Норильске и каков уровень интереса к нему среди горожан?
Об этом и многом другом состоялся разговор на круглом столе в рамках творческой лаборатории «Полярка», которая проходит в Норильске с 15 по 20 января. В диалоге на тему проблем понимания в вопросах современного искусства приняли участие приезжие театральные критики и местные руководители учреждений культуры.
Речь на встрече шла о том, что современное искусство для простого человека сложнее, нежели традиционное. Гости и слушатели пытались разобраться почему: тенденция это или особенности региона? Модератор встречи, критик из Перми Татьяна Тихоновец, напомнила участникам дискуссии, что есть способы преодоления накопленного негатива в отношении современного искусства и неплохо было бы их найти.
«Театр из всех искусств ближе всего к жизни, к ее реалиям и призван отражать все ее стороны, нравится это кому-то или нет, это данность», - сказала Тихоновец.
В обсуждении прозвучало, что абсолютно точно существует так называемый «тихий зритель», который «голосует ногами», а есть довольно активный и даже агрессивный - закрытие выставок или спектаклей, петиции о возвращении цензуры, такое периодически случается в наше время.
Кстати, «Полярка» уже седьмой год обсуждает проблемы, связанные с современной драматургией и с её восприятием как в городах-миллионерах, так и в промышленных, провинциальных зонах.
Авторы театральных рецензий сошлись во мнении, что современному искусству нужна просветительская работа на опережение: в качестве примера привели совместный проект нашего театра и музея, когда спектакль «Жди меня…» предваряла выставка из фондов Музея Норильска о Норильлаге. Критик Антон Хитров выразил уверенность, что единственно правильный путь - создавать интересные спектакли, которые зрителю не придется разгадывать, притом чтобы понять спектакль, достаточно быть готовым к тому, что он может быть весьма необычным.
Когда речь зашла о введении цензуры в искусстве, у команды профессиональных критиков и руководителей творческих учреждений города, сидевших за одним столом, возникли разночтения. Впрочем, каждый, высказавшийся «за» или «против», был вполне убедителен.

Просмотров:363
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 18 января 2019 
17:52   В Крещенский сочельник в норильском перинатальном центре открылась часовня святых Петра и Февронии, где совершили первый водосвятный молебен. 17:25   22 января в Норильске пройдет этап Эстафеты огня зимней Универсиады-2019.
15:41   Старшие юноши МФК «Норильский никель» 2001/2002 гг. р. победили «БЛиК» со счётом 8:4. 15:11   Создавайте то, что не надо разгадывать. Свой взгляд на современное искусство выразили участники круглого стола в Заполярном театре драмы.
14:48   С непростыми условиями работы сотрудников ГИБДД ознакомилась член общественного совета. 14:24   Норильчанам предлагают оформить простую электронную подпись и с ее помощью получать почтовые отправления.
14:23   Сегодня вечером норильчане смогут купить билеты на соревнования зимней Универсиады-2019. 14:22   Сегодня - Крещенский сочельник. На утренней службе в православном соборе в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской уже состоялось первое Великое освящение воды.
13:47   Таймырцы стали ближе к звездам на выставке известной художницы Людмилы Гесслер. 13:36   Норильчане увидят спектакль Сергея Янковского «Человек мира» раньше, чем жители Дудинки.
13:21   На Таймыре готовят мероприятия, посвященные Международному году родных языков. 12:28   142 административных правонарушения при продаже алкогольной продукции пресечено в Норильске за 2018 год.
12:21   Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта. 09:57   Около 200 млрд рублей будет выделено на экологическое оздоровление Красноярска и Норильска.
09:56   Сами виноваты? Красноярский экономист назвала причины подорожания бензина. 09:54   В Красноярске 104-й день рождения отметила старейшая в России жительница блокадного Ленинграда.

 17 января 2019 
18:26   С 07.00 18 января в Норильске объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. 18:14   В Норильском театре драмы состоялась церемония открытия творческой лаборатории «Полярка».
17:38   В УПРиУ подвели итоги работы за декабрь. 17:29   «БЛОКАДА. ЦЕНА ЖИЗНИ». Художественно-публицистическую композицию под таким названием готовит студенческий театр «Дебют» Норильского колледжа искусств.
17:08   Норильские производители - официальные лицензиаты Всемирной зимней Универсиады. 17:04   В Норилльске в лицее № 3 провели тематические "Уроки Универсиады". Подобные занятия проходят во всех школах Красноярского края.
15:49   Завершение ремонта в здании норильского приюта Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» будет еще не скоро. 15:48   Окончательное заключение Роспотребнадзора о пригодности для крещенского купания вод озера Долгое в Норильске еще не получено.
15:18   «Енисейский экспресс» пройдет совместно с региональным этапом Эстафеты огня Универсиады. Стартует он в Норильске 21 января. 14:36   Проект духовно-просветительского центра города Норильска «Вера. Надежда. Любовь» презентовали на краевых Рождественских чтениях.
14:10   Норильский суд вынес приговор виновным по делу о взрыве на руднике «Заполярный». Рассмотрение дела прошло 15 января. 13:04   Сотрудники аэропорта «Норильск» оперативно отреагировали на вынужденную посадку самолета.
12:41   Допризывной подготовкой юных казаков в Норильске займется фонд «Полярный лис». 12:24   В декабре 2018 года в Красноярском крае цены на потребительском рынке увеличились на 0,7 процента по отношению к ноябрю и на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
12:06   В Норильске открыли зал единоборств и бокса на ул. Лауреатов, 27. 11:46   Со следующего года россиян начнут прививать квадривалентной вакциной от гриппа.
11:21   Самолет вернулся в Норильск из-за сработавшего датчика задымления.

 16 января 2019 
17:59   В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019, региональный этап эстафеты которой пройдет в нашем городе 22 января. 17:36   Норильчане вернулись из «Детского наукограда».
17:29   «В гости к полярным медведям». Веселый праздник под таким названием пройдет в норильской библиотеке семейного чтения. 17:24   «Хоронько–Оркестр» дал мастер-класс для студентов театрального и музыкального отделений Норильского колледжа искусств.
17:00   Студентов и школьников Норильска приглашают принять участие в международном конкурсе постеров. 16:45   Только за первую половину января со дворов города вывезено почти 20 тысяч кубометров снега.
16:39   Норильские полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время празднования Крещения Господня. 16:06   Я плюс Ты – равно Мы! На этой неделе норильскому Благотворительному фонду социальных программ «Территория добра» исполняется 11 лет.
15:18   19 января православные жители Норильска отметят один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне. 14:22   Столица нашего региона занимает девятую строчку в ТОП-10 городов-миллионеров по стоимости жилья в новостройках.
14:07   Победители городского конкурса «Новогодний серпантин» получат свои награды 19 января в Норильском колледже искусств. 14:02   Выпускник Норильского колледжа искусств Артем Мещеряков удостоен президентского гранта.
13:28   Обновленный Центр питания зимней Универсиады-2019 после Студенческих игр будет кормить краевых школьников. 12:14   Разыскиваются родственники пассажиров «Дугласа»! Спустя 70 лет найден список людей, переживших крушение «Борта Тюрикова» в таймырской тундре.
11:49   S7 открыл продажу билетов по субсидированным тарифам. Льготные билеты не продают через интернет!

 15 января 2019 
18:03   В Норильске заработает линейный диспетчер для обращений по вывозу твердых бытовых отходов. 16:54   Норильский проект уличного гастрономического фестиваля «Север» вошел в шорт-лист национальной премии «Серебряный лучник» - Сибирь.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх