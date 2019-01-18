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18 января 2019, 15:11



Создавайте то, что не надо разгадывать. Свой взгляд на современное искусство выразили участники круглого стола в Заполярном театре драмы.

Об этом и многом другом состоялся разговор на круглом столе в рамках творческой лаборатории «Полярка», которая проходит в Норильске с 15 по 20 января. В диалоге на тему проблем понимания в вопросах современного искусства приняли участие приезжие театральные критики и местные руководители учреждений культуры. Речь на встрече шла о том, что современное искусство для простого человека сложнее, нежели традиционное. Гости и слушатели пытались разобраться почему: тенденция это или особенности региона? Модератор встречи, критик из Перми Татьяна Тихоновец, напомнила участникам дискуссии, что есть способы преодоления накопленного негатива в отношении современного искусства и неплохо было бы их найти. «Театр из всех искусств ближе всего к жизни, к ее реалиям и призван отражать все ее стороны, нравится это кому-то или нет, это данность», - сказала Тихоновец. В обсуждении прозвучало, что абсолютно точно существует так называемый «тихий зритель», который «голосует ногами», а есть довольно активный и даже агрессивный - закрытие выставок или спектаклей, петиции о возвращении цензуры, такое периодически случается в наше время. Кстати, «Полярка» уже седьмой год обсуждает проблемы, связанные с современной драматургией и с её восприятием как в городах-миллионерах, так и в промышленных, провинциальных зонах. Авторы театральных рецензий сошлись во мнении, что современному искусству нужна просветительская работа на опережение: в качестве примера привели совместный проект нашего театра и музея, когда спектакль «Жди меня…» предваряла выставка из фондов Музея Норильска о Норильлаге. Критик Антон Хитров выразил уверенность, что единственно правильный путь - создавать интересные спектакли, которые зрителю не придется разгадывать, притом чтобы понять спектакль, достаточно быть готовым к тому, что он может быть весьма необычным. Когда речь зашла о введении цензуры в искусстве, у команды профессиональных критиков и руководителей творческих учреждений города, сидевших за одним столом, возникли разночтения. Впрочем, каждый, высказавшийся «за» или «против», был вполне убедителен.

Просмотров:363 Как представлено современное искусство в Норильске и каков уровень интереса к нему среди горожан?Об этом и многом другом состоялся разговор на круглом столе в рамках творческой лаборатории «Полярка», которая проходит в Норильске с 15 по 20 января. В диалоге на тему проблем понимания в вопросах современного искусства приняли участие приезжие театральные критики и местные руководители учреждений культуры.Речь на встрече шла о том, что современное искусство для простого человека сложнее, нежели традиционное. Гости и слушатели пытались разобраться почему: тенденция это или особенности региона? Модератор встречи, критик из Перми Татьяна Тихоновец, напомнила участникам дискуссии, что есть способы преодоления накопленного негатива в отношении современного искусства и неплохо было бы их найти.«Театр из всех искусств ближе всего к жизни, к ее реалиям и призван отражать все ее стороны, нравится это кому-то или нет, это данность», - сказала Тихоновец.В обсуждении прозвучало, что абсолютно точно существует так называемый «тихий зритель», который «голосует ногами», а есть довольно активный и даже агрессивный - закрытие выставок или спектаклей, петиции о возвращении цензуры, такое периодически случается в наше время.Кстати, «Полярка» уже седьмой год обсуждает проблемы, связанные с современной драматургией и с её восприятием как в городах-миллионерах, так и в промышленных, провинциальных зонах.Авторы театральных рецензий сошлись во мнении, что современному искусству нужна просветительская работа на опережение: в качестве примера привели совместный проект нашего театра и музея, когда спектакль «Жди меня…» предваряла выставка из фондов Музея Норильска о Норильлаге. Критик Антон Хитров выразил уверенность, что единственно правильный путь - создавать интересные спектакли, которые зрителю не придется разгадывать, притом чтобы понять спектакль, достаточно быть готовым к тому, что он может быть весьма необычным.Когда речь зашла о введении цензуры в искусстве, у команды профессиональных критиков и руководителей творческих учреждений города, сидевших за одним столом, возникли разночтения. Впрочем, каждый, высказавшийся «за» или «против», был вполне убедителен.