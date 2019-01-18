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18 января 2019, 15:41



Старшие юноши МФК «Норильский никель» 2001/2002 гг. р. победили «БЛиК» со счётом 8:4.

«Подумали, что сегодня будет слишком легкий соперник, так как «БЛиК» ни одного мяча не забил. Но соперник навязал борьбу, смог противостоять нам, да так, что мы в итоге «горели» - 3:1. В раздевалке тренер сказал, что мы на голову сильнее и нельзя проигрывать. В итоге собрались, забили и довели результат до такого, какой нас стал устраивать», - рассказал капитан «Норильского никеля 01/02» Александр Сильчин. «Одержали нужную победу и, надеюсь, вовремя. Важно сейчас поверить в свои силы и идти дальше. Но в игре сегодня были две разные команды. В первом тайме творился хаос: команда бежала забивать, но при этом забыла про принципы игры в обороне. На перерыв ушли со счетом 2:3 в пользу соперника. В раздевалке удалось встряхнуть команду, и за две стартовые минуты второго тайма мы забили сопернику четыре мяча. Дальше мы уже контролировали ход матча и довели игру до победы», - отметил Алексей Брусенцов, тренер «Норильского никеля 01/02». Сегодня «Норильский никель» проведет заключительную игру 2-го тура юношеской Суперлиги против «Сибиряка». Начало встречи – в 13:15 (мск).

Просмотров:345 Встреча прошла в рамках второго тура юношеской Суперлиги. Норильчане после первого тайма проигрывали со счётом 2:3, но во втором отрезке игры активизировались и смогли переломить ход встречи в свою пользу. Итог матча 8:4, победа заполярных юношей, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Сегодня «Норильский никель» проведет заключительную игру 2-го тура юношеской Суперлиги против «Сибиряка». Начало встречи – в 13:15 (мск).