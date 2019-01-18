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18 января 2019, 17:25



22 января в Норильске пройдет этап Эстафеты огня зимней Универсиады-2019.

Перед стартом норильского этапа огонь зимней Универсиады-2019 побывает на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова. На крупнейшем предприятии Заполярного филиала компании «Норникель», генерального партнера зимней Универсиады-2019, огонь Студенческих игр встретится и объединится с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона. В 2019 году Надеждинский завод отметит 40-летний юбилей, поэтому региональный этап Эстафеты огня неслучайно стартует именно с этой промышленной площадки. Участниками церемонии слияния огней станут председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова, первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин и глава Норильска Ринат Ахметчин. Отметим, что именно объединенный огонь факелоносцы зимней Универсиады-2019 пронесут по улицам 13 городов Красноярского края и зажгут 2 марта в главной чаше огня в рамках церемонии открытия Студенческих игр в Красноярске. В Норильске участники эстафеты стартуют в 15.00 около спортивно-развлекательного комплекса «Арена». Факелоносцы пробегут по Ленинскому проспекту мимо известных достопримечательностей города: Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского, памятника Владимиру Ильичу Ленину, мечети «Нурд-Камал». Отметим, что на маршруте в Норильске будут использованы оригинальные способы передвижения: факелоносцы провезут огонь Студенческих игр на собачьей упряжке, запряженной аляскинскими маламутами и сибирскими хаски, на снегоходе и лыжах. Общая протяженность маршрута в Норильске – 2800 м. Огонь по улицам города пронесут первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин, директор проектного офиса компании «Норникель» Яна Гриб, заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, региональный директор Красноярского отделения Сбербанка в г. Норильске Сергей Онищенко, бронзовый призер чемпионата Европы по пауэрлифтингу, главный специалист управления корпоративных проектов компании «Норникель» Антонина Кривенко, президент спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан, неоднократный победитель международных и всероссийских соревнований по тхеквондо Полина Никуличева, директор спортивного комплекса «Талнах» Алексей Лягин, учитель физической культуры Валерий Селифонкин, руководитель ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» Лилия Панько и другие факелоносцы. Завершится этап Эстафеты огня Студенческих игр на площади перед Дворцом спорта «Арктика», где состоится финальный праздник, кульминацией которого станет зажжение городской чаши огня. Затем праздничная программа продолжится внутри «Арктики» на ледовой площадке. Из Норильска огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Туру, где 26 января пройдет следующий этап Эстафеты. Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах. Завершится путешествие огня зимней Универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске. Эстафета огня зимней Универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной корпорации «Сибирское здоровье»).

Просмотров:322 Норильск станет первым городом маршрута Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года на территории Красноярского края.Перед стартом норильского этапа огонь зимней Универсиады-2019 побывает на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова. На крупнейшем предприятии Заполярного филиала компании «Норникель», генерального партнера зимней Универсиады-2019, огонь Студенческих игр встретится и объединится с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона. В 2019 году Надеждинский завод отметит 40-летний юбилей, поэтому региональный этап Эстафеты огня неслучайно стартует именно с этой промышленной площадки.Участниками церемонии слияния огней станут председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова, первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин и глава Норильска Ринат Ахметчин.Отметим, что именно объединенный огонь факелоносцы зимней Универсиады-2019 пронесут по улицам 13 городов Красноярского края и зажгут 2 марта в главной чаше огня в рамках церемонии открытия Студенческих игр в Красноярске.В Норильске участники эстафеты стартуют в 15.00 около спортивно-развлекательного комплекса «Арена». Факелоносцы пробегут по Ленинскому проспекту мимо известных достопримечательностей города: Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского, памятника Владимиру Ильичу Ленину, мечети «Нурд-Камал».Отметим, что на маршруте в Норильске будут использованы оригинальные способы передвижения: факелоносцы провезут огонь Студенческих игр на собачьей упряжке, запряженной аляскинскими маламутами и сибирскими хаски, на снегоходе и лыжах.Общая протяженность маршрута в Норильске – 2800 м. Огонь по улицам города пронесут первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин, директор проектного офиса компании «Норникель» Яна Гриб, заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, региональный директор Красноярского отделения Сбербанка в г. Норильске Сергей Онищенко, бронзовый призер чемпионата Европы по пауэрлифтингу, главный специалист управления корпоративных проектов компании «Норникель» Антонина Кривенко, президент спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан, неоднократный победитель международных и всероссийских соревнований по тхеквондо Полина Никуличева, директор спортивного комплекса «Талнах» Алексей Лягин, учитель физической культуры Валерий Селифонкин, руководитель ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» Лилия Панько и другие факелоносцы.Завершится этап Эстафеты огня Студенческих игр на площади перед Дворцом спорта «Арктика», где состоится финальный праздник, кульминацией которого станет зажжение городской чаши огня. Затем праздничная программа продолжится внутри «Арктики» на ледовой площадке.Из Норильска огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Туру, где 26 января пройдет следующий этап Эстафеты.Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах. Завершится путешествие огня зимней Универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.Эстафета огня зимней Универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной корпорации «Сибирское здоровье»).