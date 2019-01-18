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18 января 2019, 17:52



В Крещенский сочельник в норильском перинатальном центре открылась часовня святых Петра и Февронии, где совершили первый водосвятный молебен.

Теперь часовня, которая находится на первом этаже центра, будет открыта по будням. Здесь можно поставить свечи, заказать молебны о здравии, покрестить младенцев. Со временем часовню, которая еще будет благоустраиваться, как и весь перинатальный центр, архиерейским чином освятит епископ Норильский и Туруханский Агафангел.

Просмотров:344 Иерей Алексей Пирогов после необходимых молитв освятил воду и окропил агиасмой сестер милосердия, которые пришли на праздничный молебен. Батюшка поздравил с праздником и работников перинатального центра во главе с Натальей Свешниковой. Каждый желающий мог набрать святой воды, чтобы затем окропить свои жилища.Теперь часовня, которая находится на первом этаже центра, будет открыта по будням. Здесь можно поставить свечи, заказать молебны о здравии, покрестить младенцев.Со временем часовню, которая еще будет благоустраиваться, как и весь перинатальный центр, архиерейским чином освятит епископ Норильский и Туруханский Агафангел.