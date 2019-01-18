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В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 января 2019, 17:52

В Крещенский сочельник в норильском перинатальном центре открылась часовня святых Петра и Февронии, где совершили первый водосвятный молебен.


Иерей Алексей Пирогов после необходимых молитв освятил воду и окропил агиасмой сестер милосердия, которые пришли на праздничный молебен. Батюшка поздравил с праздником и работников перинатального центра во главе с Натальей Свешниковой. Каждый желающий мог набрать святой воды, чтобы затем окропить свои жилища.
Теперь часовня, которая находится на первом этаже центра, будет открыта по будням. Здесь можно поставить свечи, заказать молебны о здравии, покрестить младенцев.
Со временем часовню, которая еще будет благоустраиваться, как и весь перинатальный центр, архиерейским чином освятит епископ Норильский и Туруханский Агафангел.

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    Список новостей

 18 января 2019 
17:52   В Крещенский сочельник в норильском перинатальном центре открылась часовня святых Петра и Февронии, где совершили первый водосвятный молебен. 17:25   22 января в Норильске пройдет этап Эстафеты огня зимней Универсиады-2019.
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 17 января 2019 
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 16 января 2019 
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17:29   «В гости к полярным медведям». Веселый праздник под таким названием пройдет в норильской библиотеке семейного чтения. 17:24   «Хоронько–Оркестр» дал мастер-класс для студентов театрального и музыкального отделений Норильского колледжа искусств.
17:00   Студентов и школьников Норильска приглашают принять участие в международном конкурсе постеров. 16:45   Только за первую половину января со дворов города вывезено почти 20 тысяч кубометров снега.
16:39   Норильские полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время празднования Крещения Господня. 16:06   Я плюс Ты – равно Мы! На этой неделе норильскому Благотворительному фонду социальных программ «Территория добра» исполняется 11 лет.
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 15 января 2019 
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