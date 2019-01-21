Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 января 2019, 10:52



Норильские школьники могут принять участие в краевом конкурсе на получение путевки во всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок».

В Красноярском крае объявлены конкурсы на получение путевки во всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок» на несколько весенних смен. Количество участников зависит от смены. Детский центр «Океан» предлагает программу отдыха и оздоровления детей на берегу Японского моря. С 6 по 26 марта пройдут смены «Российский интеллект. Модуль «Интеллект+», «Российский интеллект. Модуль «Лидер – интеллект будущего» и «Океанская лига КВН». Заявки принимаются до 30 января. Также с 29 марта по 18 апреля дети и подростки смогут освоить профессии будущего на смене «Океан открытый». Заявки принимаются до 3 февраля. Желающие могут попасть в лагерь «Орленок», расположенный на берегу Черного моря. Узнать о современных направлениях телевидения и киноиндустрии, создать собственный мультимедийный продукт получится на смене «Стихи творчества», которая пройдет с 28 февраля по 20 марта. Еще одна смена «Космос. Точка отсчета» с 1 по 21 апреля расскажет о техническом изменении в науке и различных представлениях человечества об устройстве Вселенной. Заявки принимаются до 30 января и 10 февраля соответственно, сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Для участия необходимо выбрать интересующий ребенка лагерь и смену, подготовить соответствующие документы и заполнить заявку на сайте Краспутевка.рф.

Просмотров:289 В Красноярском крае объявлены конкурсы на получение путевки во всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок» на несколько весенних смен. Количество участников зависит от смены.Детский центр «Океан» предлагает программу отдыха и оздоровления детей на берегу Японского моря. С 6 по 26 марта пройдут смены «Российский интеллект. Модуль «Интеллект+», «Российский интеллект. Модуль «Лидер – интеллект будущего» и «Океанская лига КВН». Заявки принимаются до 30 января.Также с 29 марта по 18 апреля дети и подростки смогут освоить профессии будущего на смене «Океан открытый». Заявки принимаются до 3 февраля.Желающие могут попасть в лагерь «Орленок», расположенный на берегу Черного моря. Узнать о современных направлениях телевидения и киноиндустрии, создать собственный мультимедийный продукт получится на смене «Стихи творчества», которая пройдет с 28 февраля по 20 марта. Еще одна смена «Космос. Точка отсчета» с 1 по 21 апреля расскажет о техническом изменении в науке и различных представлениях человечества об устройстве Вселенной. Заявки принимаются до 30 января и 10 февраля соответственно, сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.Для участия необходимо выбрать интересующий ребенка лагерь и смену, подготовить соответствующие документы и заполнить заявку на сайте Краспутевка.рф.