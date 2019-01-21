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Крещенские купания

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 января 2019, 12:00

Около пяти тысяч жителей Норильска приняли участие в онлайн-проекте «Социальный портрет горожанина».


Обработаны результаты онлайн-исследования «Социальный портрет горожанина», проведенного по инициативе компании «Норникель» и Агентства развития Норильска.
Самыми активными оказались производственники, школьники и студенты. Опрос включал в себя восемь разделов, на заполнение каждого уходило от 20 до 40 минут.
Составление социального портрета позволит оценить реальное положение дел в городе и определить приоритеты его развития на ближайшие 10 лет.
"Опрос показал, что Норильск имеет возможности и ресурсы для значительного качественного роста, а население готово активно реагировать на ситуацию и предлагать решения, - говорит и. о. директора Агентства развития Норильска Константин Горбунов. - Горожане заинтересованы в благополучном будущем своей семьи, здоровом образе жизни, активном досуге. Есть и запрос на развитие экономики, увеличение предпринимательского потенциала населения, применение современных методов управления".
Подобные опросы у нас еще не проводились. Как отмечают организаторы, это принципиально новая возможность для каждого норильчанина включиться в процесс управления развитием города, внося идеи по улучшению городской среды. Около сотни участников проекта планируют пригласить на встречу, где будет обсуждаться стратегия развития Норильска.
"Часть выдвинутых идей будет использована при формировании мастер-плана территории, но главное в том, что такая практика позволяет наладить диалог с горожанами, узнать, что для них наиболее важно - сегодня и в перспективе. Сейчас в мире очень популярно измерение индекса счастья в городах. Понимание потребностей жителей вкупе с реализацией их запросов может значительно повысить этот индекс в Норильске и сделать город максимально комфортным для проживания", - убежден Константин Горбунов.
Исследование проводилось на платформе IT-разработчика Seendex. Из-за технических ограничений доступ ко всем результатам получат только участники опроса, ранее зарегистрировавшиеся в системе. Остальные норильчане смогут проголосовать за идеи и предложения горожан в специальном мобильном приложении. Подробности - на сайте norilsk.seendex.ru.

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