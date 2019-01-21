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21 января 2019, 13:12



Из федеральной казны красноярскому кардиоцентру выделены средства на 750 дополнительных дорогостоящих операций. Высокотехнологичную помощь получат жители края, в том числе и норильчане.

Дополнительные средства направят на лечение пациентов с нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью, а также детей с врожденными пороками сердца. Увеличены также квоты на имплантацию кардиовертеров-дефибрилляторов для самой тяжелой категории пациентов с риском внезапной смерти. В 2019 году в кардиоцентре смогут прооперировать 96 таких пациентов, стоимость одного имплантируемого устройства превышает 1 млн рублей. По линии Федерации кардиоцентру выделена 3521 квота на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, более 1500 квот запланировано по линии Фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края. Всего же в 2019 году в центре будет сделано более 5000 операций. Отметим, в 2018 году высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска получили 7 тысяч 80 человек, из них 417 детей. По федеральным квотам проведено 4462 операции. Помимо жителей Красноярского края лечение в кардиоцентре прошли пациенты из 13 регионов России.

Просмотров:246 Федерация профинансирует 750 дополнительных дорогостоящих операций для жителей края по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия». Такое решение было принято после встречи губернатора края Александра Усса с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, сообщается на официальном портале Красноярского края.Дополнительные средства направят на лечение пациентов с нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью, а также детей с врожденными пороками сердца. Увеличены также квоты на имплантацию кардиовертеров-дефибрилляторов для самой тяжелой категории пациентов с риском внезапной смерти. В 2019 году в кардиоцентре смогут прооперировать 96 таких пациентов, стоимость одного имплантируемого устройства превышает 1 млн рублей.По линии Федерации кардиоцентру выделена 3521 квота на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, более 1500 квот запланировано по линии Фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края. Всего же в 2019 году в центре будет сделано более 5000 операций.Отметим, в 2018 году высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска получили 7 тысяч 80 человек, из них 417 детей. По федеральным квотам проведено 4462 операции. Помимо жителей Красноярского края лечение в кардиоцентре прошли пациенты из 13 регионов России.