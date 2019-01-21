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Крещенские купания

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 января 2019, 13:18

90 процентов ДТП, происходящих в Норильске, можно оформлять по европротоколу, однако этого не происходит.


В сутки в Норильске регистрируют в среднем до 13 дорожно-транспортных происшествий, 90 процентов из них можно было бы оформить по европротоколу. Но, увы, в Норильске этого не происходит, а виновата во всем правовая безграмотность автомобилистов, считают сотрудники ГИБДД.
«Из общего количества ДТП, которые мы регистрируем, большая часть с незначительными повреждениями, то есть как раз те, что попадают под действие европротокола, и страховое возмещение по ним составляет до 100 тысяч рублей. Не надо обладать какими-то сверхзнаниями юриспруденции, чтобы определить ущерб для оформления ДТП по европротоколу, тем более что условия для его составления четко прописаны»,- отметил Денис Корнилов, старший инспектор административного законодательства ОР ДПС ГИБДД ОМВД по г. Норильску.
Европротокол - это извещение о дорожно-транспортном происшествии, документ, который позволяет автомобилистам, попавшим в ДТП, оформить его быстро, самостоятельно, не привлекая сотрудников ГИБДД, не создавая многочасовые пробки на дорогах и в итоге получить денежную компенсацию по страховому полису в своей страховой компании.
Чтобы оформить европротокол, должны быть соблюдены пять условий:
- если ДТП произошло только между двумя автомобилями и не причинен другой материальный ущерб, например, повреждены дорожные сооружения или знаки. Если машина с прицепом, то она считается как два автомобиля, и тогда заключение европротокола невозможно;
- если в происшествии нет пострадавших – пассажиров, водителей, пешеходов;
- если оба водителя определились с виновной стороной в происшествии и между ними по этому поводу нет разногласий, а заключение европротокола является добровольным решением;
- у водителей оформлена страховка ОСАГО, а если автомобиль прибыл из ближнего зарубежья, то на него должен быть полис «Зеленая карта»;
- материальный ущерб не должен превышать 100 тысяч рублей.
Бланк европротокола выдает страхования компания. Если все пять условий соблюдены, то автомобилисты – участники ДТП обращаются в свою страховую компанию, сообщают о своем намерении. Есть еще один нюанс, который носит рекомендательный характер.
«Для собственной подстраховки и до обращения в страховую компанию желательно сделать фото ДТП с четырех сторон и разных ракурсов. Фотография должна полностью отражать картину происшествия, положение транспортных средств и сооружения, регулирующие дорожное движение», – пояснил Денис Корнилов.
Виновник происшествия должен в пятидневный срок с момента ДТП уведомить свою страховую компанию. В идеале под роспись. Также уведомление можно прислать страховщику заказным письмом по почте. Если не уведомить страховую компанию, то материальный ущерб, причиненный в результате ДТП, полностью ляжет на плечи виновного, и водителю придется оплачивать ремонт автомобиля из своего кармана. Страховая компания обычно «забывает» извещать об этом нюансе автовладельцев.

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