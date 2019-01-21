Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 января 2019, 14:28



Специалисты норильского реабилитационного центра «Виктория» провели в Дудинке семинар-практикум о здоровьесберегающих технологиях в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Послушать норильчан пришли дудинцы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, и специалисты, работающие с такими детьми, - всего 27 человек. Три психолога и заведующая организационно-методическим отделом «Виктории» Ирина Высоцкая поделились своим многолетним опытом реабилитации детей с ДЦП, гиперактивностью, расстройством аутистического спектра. Ирина Высоцкая рассказала «Заполярной правде», что все больше детей с ОВЗ посещают детские сады, и важно понимать, как организовать режим особого ребенка в учреждении, чтобы развивать его и при этом не ухудшить его состояние. К каждому особому ребенку нужен особый подход, и норильчане разъяснили соседям, как нужно действовать в том или ином случае. Например, ребенок с ДЦП не должен весь день в саду находиться в коляске, и специалисты «Виктории» рассказали и показали, какая гимнастика и через какой промежуток времени ему нужна. Также дудинцы узнали, как снять страх и волнение ребенка с аутизмом или гиперактивностью, как наладить общение обычных воспитанников группы с особым товарищем, каким должен быть игровой материал, каков алгоритм действий при одевании-раздевании на прогулку, мытье рук, игре, во время образовательных занятий. Ирина Высоцкая уверена, что проведенный семинар поможет дудинским специалистам самостоятельно разрабатывать методические приемы, направленные на формирование устойчивых правил поведения ребенка с ОВЗ.

Просмотров:241 Встреча была организована управлением образования Дудинки и проходила в помещении Территориального информационного методического центра, действующего на базе лицея № 3.Послушать норильчан пришли дудинцы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, и специалисты, работающие с такими детьми, - всего 27 человек. Три психолога и заведующая организационно-методическим отделом «Виктории» Ирина Высоцкая поделились своим многолетним опытом реабилитации детей с ДЦП, гиперактивностью, расстройством аутистического спектра.Ирина Высоцкая рассказала «Заполярной правде», что все больше детей с ОВЗ посещают детские сады, и важно понимать, как организовать режим особого ребенка в учреждении, чтобы развивать его и при этом не ухудшить его состояние. К каждому особому ребенку нужен особый подход, и норильчане разъяснили соседям, как нужно действовать в том или ином случае.Например, ребенок с ДЦП не должен весь день в саду находиться в коляске, и специалисты «Виктории» рассказали и показали, какая гимнастика и через какой промежуток времени ему нужна. Также дудинцы узнали, как снять страх и волнение ребенка с аутизмом или гиперактивностью, как наладить общение обычных воспитанников группы с особым товарищем, каким должен быть игровой материал, каков алгоритм действий при одевании-раздевании на прогулку, мытье рук, игре, во время образовательных занятий.Ирина Высоцкая уверена, что проведенный семинар поможет дудинским специалистам самостоятельно разрабатывать методические приемы, направленные на формирование устойчивых правил поведения ребенка с ОВЗ.