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21 января 2019, 14:59



ЕГЭ по математике выпускники 2019 года будут сдавать по-новому.

Определиться с тем, какой уровень они выбирают, выпускники должны до 1 февраля. Школьникам стоит помнить, что математика является одним из обязательных предметов, положительный результат по профильной математике даст им возможность не только получить аттестат об окончании школы, но и поступить в профильные вузы. Стоит также отметить, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня и могут сдавать только профильный. «В порядке проведения экзамена предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно при желании изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ с профильного на базовый для повторной сдачи предмета в резервные сроки», – отметила министр образования края Светлана Маковская. Если же ученик и со второй попытки не наберёт минимальное количество баллов, то он рискует остаться без аттестата об окончании школы. Повторить попытку он сможет в дополнительный период проведения ЕГЭ в сентябре. Также до 1 февраля 2019 года все выпускники должны определиться с ЕГЭ по выбору, заполнив специальное заявление по месту учебы. После 1 февраля список выбранных предметов без уважительной причины изменить будет нельзя. Ещё одно нововведение этого года – выпускникам будут доступны для сдачи не четыре иностранных языка, а пять: английский, французский, немецкий, испанский и китайский. Кроме того, выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить не оригинал аттестата, а заверенную копию.

Просмотров:286 Если раньше выпускники могли выбрать для сдачи и профильную, и базовую математику одновременно, причем для получения аттестата об окончании школы достаточно было выбрать только базовую математику, то с этого года они обязаны будут выбрать лишь один уровень ЕГЭ – профильный или базовый, сообщили в министерстве образования Красноярского края.Определиться с тем, какой уровень они выбирают, выпускники должны до 1 февраля. Школьникам стоит помнить, что математика является одним из обязательных предметов, положительный результат по профильной математике даст им возможность не только получить аттестат об окончании школы, но и поступить в профильные вузы. Стоит также отметить, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня и могут сдавать только профильный.Если же ученик и со второй попытки не наберёт минимальное количество баллов, то он рискует остаться без аттестата об окончании школы. Повторить попытку он сможет в дополнительный период проведения ЕГЭ в сентябре.Также до 1 февраля 2019 года все выпускники должны определиться с ЕГЭ по выбору, заполнив специальное заявление по месту учебы. После 1 февраля список выбранных предметов без уважительной причины изменить будет нельзя.Ещё одно нововведение этого года – выпускникам будут доступны для сдачи не четыре иностранных языка, а пять: английский, французский, немецкий, испанский и китайский.Кроме того, выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить не оригинал аттестата, а заверенную копию.