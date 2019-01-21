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21 января 2019, 15:12



Крещенские купания прошли в Норильске без происшествий.

Многие норильчане по традиции в эту ночь окунались в прорубь. Для охраны общественного порядка возле купелей обеспечено дежурство более 56 сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур, сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Норильску. Нарушений общественного порядка при проведении празднования Крещения Господня не допущено.

Просмотров:275 С 18 на 19 января на территории Норильска, в православных храмах, прошли торжественные богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня. Участие в праздничных мероприятиях на территории Норильска приняли более двух тысяч человек. Наряды полиции осуществляли дежурство возле каждой церкви. Сотрудники ГИБДД обеспечивали в этот период безопасность дорожного движения.Многие норильчане по традиции в эту ночь окунались в прорубь. Для охраны общественного порядка возле купелей обеспечено дежурство более 56 сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур, сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Норильску.Нарушений общественного порядка при проведении празднования Крещения Господня не допущено.