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21 января 2019, 16:06



Где россияне смогут выгодно отдыхать в 2019 году? Исследования провели специалисты туристического метапоиска Momondo.ru.

Согласно проведенным исследованиям, самым привлекательным в плане стоимости станет отдых в Армении. Перелет туда и обратно (из столицы) в среднем составил 11 тысяч рублей, проживание – 3900 рублей, а вся поездка обойдется примерно в 39 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняла Турция – средняя стоимость поездки обойдется в 39 500 рублей. При этом цена одной ночи в номере отеля здесь ниже, чем в Армении, – 3400 рублей. В рейтинг также вошли Латвия (39 800 рублей), Македония (40 тысяч рублей), Молдова (40 500 рублей), Грузия (40 600 рублей), Беларусь (40 990 рублей) и Литва (41 700 рублей). Эксперты рассказали и о самых дорогих направлениях 2019 года. Рейтинг возглавила Французская Полинезия, перелет туда и обратно из России и недельное проживание на островах в среднем будут стоить более 270 тысяч рублей.

Просмотров:252 Чтобы выяснить самые бюджетные места, эксперты проанализировали среднюю стоимость перелета, проживания и среднюю стоимость поездки на неделю, сообщает mir24.tv.Согласно проведенным исследованиям, самым привлекательным в плане стоимости станет отдых в Армении. Перелет туда и обратно (из столицы) в среднем составил 11 тысяч рублей, проживание – 3900 рублей, а вся поездка обойдется примерно в 39 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняла Турция – средняя стоимость поездки обойдется в 39 500 рублей. При этом цена одной ночи в номере отеля здесь ниже, чем в Армении, – 3400 рублей.В рейтинг также вошли Латвия (39 800 рублей), Македония (40 тысяч рублей), Молдова (40 500 рублей), Грузия (40 600 рублей), Беларусь (40 990 рублей) и Литва (41 700 рублей).Эксперты рассказали и о самых дорогих направлениях 2019 года. Рейтинг возглавила Французская Полинезия, перелет туда и обратно из России и недельное проживание на островах в среднем будут стоить более 270 тысяч рублей.