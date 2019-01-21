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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:53 В Доме спорта «БОКМО» состоялось открытие городской спартакиады среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур.
16:53 Сильнейшие баскетбольные команды спортивной школы № 1 разыграли традиционный турнир «Скажи спорту – да!».
16:49 «Форсайт предпринимательских возможностей». Деловая игра под таким названием пройдет в Норильске 23-24 января.
16:45 Юношеские команды МФК «Норильский никель» провели встречи второго тура Суперлиги.
16:33 В Норильске выявили сильнейших ватерполистов.
16:14 «Горка» останется с нами. В норильском театре завершилась традиционная творческая лаборатория «Полярка».
16:06 В Норильске школьники-баскетболисты обыграли полицейских.
16:06 Где россияне смогут выгодно отдыхать в 2019 году? Исследования провели специалисты туристического метапоиска Momondo.ru.
15:12 Крещенские купания прошли в Норильске без происшествий.
14:59 ЕГЭ по математике выпускники 2019 года будут сдавать по-новому.
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