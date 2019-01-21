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21 января 2019, 16:06



В Норильске школьники-баскетболисты обыграли полицейских.

Перед началом матча с приветственным словом к участникам обратился первый заместитель общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Юрий Кононченко. Он поблагодарил старшеклассников за активное участие в акции. С самого начала игры было ясно, что каждая команда настроена на победу. Именно поэтому матч получился захватывающим и интересным. Сборная команда ребят при активной поддержке болельщиков показала свое мастерство владения мячом и выиграла дружеский матч. Но главным в этом товарищеском матче был не счет, а спортивный азарт. Игра получилась яркой и динамичной. Участники договорились о том, что это не последняя их встреча на спортивной площадке.

Просмотров:227 Товарищеская встреча прошла в рамках акции «Студенческий десант» и была приурочена к Дню российского студенчества. На спортивную площадку вышли баскетболисты юридического класса школы № 14 и сборная полицейских из подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и сотрудников ОЭБиПК, сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Норильску.Перед началом матча с приветственным словом к участникам обратился первый заместитель общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Юрий Кононченко. Он поблагодарил старшеклассников за активное участие в акции.С самого начала игры было ясно, что каждая команда настроена на победу. Именно поэтому матч получился захватывающим и интересным. Сборная команда ребят при активной поддержке болельщиков показала свое мастерство владения мячом и выиграла дружеский матч. Но главным в этом товарищеском матче был не счет, а спортивный азарт.Игра получилась яркой и динамичной. Участники договорились о том, что это не последняя их встреча на спортивной площадке.