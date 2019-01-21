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21 января 2019, 16:14



«Горка» останется с нами. В норильском театре завершилась традиционная творческая лаборатория «Полярка».

«На этой лаборатории мы, театроведы, режиссеры и критики, провели необычное исследование, на уровне прежде всего эмоциональном, и зритель особенно подтвердил это на активном обсуждении последней работы, показанной режиссером Лизой Бондарь», - высказался на закрытии лаборатории Олег Лоевский. Так, эскиз Лизы Бондарь «Горка» по пьесе Алексея Житковского, судя по реакции на него, оказался наиболее близок к тому, что его оставят в репертуаре театра. Напомним, норильчане, посмотревшие эскизы, должны были после просмотра проголосовать за ту или иную работу по принципу: «Оставить спектакль как есть», «Доработать» или «Забыть как страшный сон». Эскиз «Ради тебя» по пьесе Марины Ошариной и Татьяны Осиной, поставленный молдавским режиссером Дмитрием Акришем, набрал наименьшее число голосов зрителей, готовых видеть его в афише нашего театра. Эскиз «Сережа очень тупой» (автор произведения Дмитрий Данилов, режиссер Тимур Файрузов) большинство зрителей предложили доработать, полное неприятие высказали всего четыре человека. Окончательный вердикт вынесет администрация театра. И еще один позитивный итог «Полярки-2019» - «Гиперборея. Плато Путорана» по признанию критиков «полетит» на театральные фестивали краевого и столичного уровней.

Просмотров:260 В этом году она была представлена тремя эскизами, поставленными по пьесам современных драматургов с норильскими артистами. В рамках «Полярки-2019» главный режиссер нашего тетра Анна Бабанова продемонстрировала свой премьерный спектакль «Гиперборея. Плато Путорана»; для норильского зрителя выступили приезжие музыканты «Хоронько-Оркестра», в колледже искусств у лидера этой команды Дмитрия Хоронько прошел мастер-класс со студентами музыкального и театрального отделений; в формате круглого стола с участием пяти приезжих критиков состоялось обсуждение проблем современного искусства - в стране, мире, отдельно стоящем Норильске. Все эти события так или иначе вписались в тему лаборатории, которую придумали Анна Бабанова и Олег Лоевский, куратор и художественный руководитель «Полярки» - «реальность: объективная, субъективная, виртуальная».Так, эскиз Лизы Бондарь «Горка» по пьесе Алексея Житковского, судя по реакции на него, оказался наиболее близок к тому, что его оставят в репертуаре театра. Напомним, норильчане, посмотревшие эскизы, должны были после просмотра проголосовать за ту или иную работу по принципу: «Оставить спектакль как есть», «Доработать» или «Забыть как страшный сон».Эскиз «Ради тебя» по пьесе Марины Ошариной и Татьяны Осиной, поставленный молдавским режиссером Дмитрием Акришем, набрал наименьшее число голосов зрителей, готовых видеть его в афише нашего театра. Эскиз «Сережа очень тупой» (автор произведения Дмитрий Данилов, режиссер Тимур Файрузов) большинство зрителей предложили доработать, полное неприятие высказали всего четыре человека. Окончательный вердикт вынесет администрация театра.И еще один позитивный итог «Полярки-2019» - «Гиперборея. Плато Путорана» по признанию критиков «полетит» на театральные фестивали краевого и столичного уровней.