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21 января 2019, 16:33



В Норильске выявили сильнейших ватерполистов.

Игры прошли по круговой системе, две лучшие дружины в финале разыграли почетный трофей. В матче за третье место «Надежда» оказалась сильнее «Смены» - 8:5. В решающем же поединке победу праздновал более опытный «Заполярник», обыгравший «Юность» - 15:11. На очереди у норильских ватерполистов третий тур первенства России среди юношей до 17 лет – игры пройдут в Томске с 22 по 28 января.

Просмотров:239 Чемпионат города состоялся в городском плавательном бассейне и стал первым в новом году. В борьбу вступили четыре команды воспитанников спортивной школы по плаванию и водному полу – «Смена», «Юность», «Надежда», а также ветеранская команда «Заполярник».Игры прошли по круговой системе, две лучшие дружины в финале разыграли почетный трофей. В матче за третье место «Надежда» оказалась сильнее «Смены» - 8:5. В решающем же поединке победу праздновал более опытный «Заполярник», обыгравший «Юность» - 15:11.На очереди у норильских ватерполистов третий тур первенства России среди юношей до 17 лет – игры пройдут в Томске с 22 по 28 января.