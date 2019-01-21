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21 января 2019, 16:45



Юношеские команды МФК «Норильский никель» провели встречи второго тура Суперлиги.

В младшей возрастной группе северяне проиграли три матча из четырех. Уступив «Синаре» (Екатеринбург) - 2:4, «Тюмени» - 2:3 и «Сибиряку» (Новосибирск) - 2:7, подопечные Вадима Фатеева и Николая Павлова взяли вверх над командой БЛиК (Нефтеюганск) – 9:7. Таким образом, по итогам двух туров у норильчан три набранных очка в шести проведенных матчах и девятая строчка турнирной таблицы. Старшие юноши, возглавляемые тренерами Алексеем Брусенцовым и Сергеем Иониным, смотрелись лучше своих одноклубников. В первых двух матчах они проиграли: «Тюмени» - 1:6 и хозяевам площадки «Синаре» - 2:5. Однако в оставшихся встречах обыграли сверстников из Нефтеюганска – 8:4 и Новосибирска – 6:3. После двух туров у «Норникеля» в этой возрастной группе девять очков в шести играх и шестое место в таблице. В обеих группах продолжают лидировать команды «Синары». Следующий тур пройдет 2-4 февраля в подмосковных Мытищах. Норильчане сыграют против «Новой генерации» (Сыктывкар), «Газпром-ЮГРЫ» (Югорск) и «Ухты».

Просмотров:223 Игры прошли в Екатеринбурге и Бердске (Новосибирская область) и собрали резервистов клубов Суперлиги – команды игроков 2001/2002 и 2003/2004 годов рождения. Норильская дружина по традиции была представлена воспитанниками спортивной школы № 6, единственной в Норильске, которая готовит мини-футбольную смену и с которой с момента своего основания сотрудничает МФК «Норильский никель».В младшей возрастной группе северяне проиграли три матча из четырех. Уступив «Синаре» (Екатеринбург) - 2:4, «Тюмени» - 2:3 и «Сибиряку» (Новосибирск) - 2:7, подопечные Вадима Фатеева и Николая Павлова взяли вверх над командой БЛиК (Нефтеюганск) – 9:7. Таким образом, по итогам двух туров у норильчан три набранных очка в шести проведенных матчах и девятая строчка турнирной таблицы.Старшие юноши, возглавляемые тренерами Алексеем Брусенцовым и Сергеем Иониным, смотрелись лучше своих одноклубников. В первых двух матчах они проиграли: «Тюмени» - 1:6 и хозяевам площадки «Синаре» - 2:5. Однако в оставшихся встречах обыграли сверстников из Нефтеюганска – 8:4 и Новосибирска – 6:3. После двух туров у «Норникеля» в этой возрастной группе девять очков в шести играх и шестое место в таблице.В обеих группах продолжают лидировать команды «Синары». Следующий тур пройдет 2-4 февраля в подмосковных Мытищах. Норильчане сыграют против «Новой генерации» (Сыктывкар), «Газпром-ЮГРЫ» (Югорск) и «Ухты».