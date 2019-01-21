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21 января 2019, 16:49



«Форсайт предпринимательских возможностей». Деловая игра под таким названием пройдет в Норильске 23-24 января.

Агентство развития Норильска выступает в роли организатора деловой игры в партнерстве с управлением потребительского рынка и услуг администрации Норильска, управлением благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» и Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья. «Формат мероприятия предполагает использование социальной технологии, которая вовлекает играющих в процесс от начала и до конца. Участники обсудят образ будущего, желаемый результат, а также спланируют предполагаемые действия в его контексте», - рассказал заместитель директора АРН, руководитель направления «Развитие бизнес-среды» Сергей Ваганов. В ходе обсуждения будет составлен прогноз и проведена оценка предпринимательского климата в перспективе трех и пяти лет с учетом влияния предложенных участниками мероприятия мер поддержки, проанализированы условия импорта предпринимателей и бизнес-проектов в Норильск, «экспортные» возможности для городских предпринимателей и продуктов, а также будет дана оценка мотивации к предпринимательскому сотрудничеству и муниципально-частным партнерствам. Кроме того, в процессе обсуждения выявят территории «предпринимательского притяжения» как пространства для новых возможностей бизнеса. По результатам деловой игры будет подготовлена карта возможностей развития предпринимательства, электронные презентации проектов и общий экспертный отчет с оценками специалистов. Проведет форсайт известный футуролог, урбанист, организатор и ведущий проектно-стратегических игр по всей России Сергей Журавлев. Учитывая его опыт в сфере стратегического проектирования, игровых практик, участия в форсайтах для городских, корпоративных и проектных команд, деловая игра в Норильске обещает быть интересной, полезной и в дальнейшем внести весомый вклад в развитие предпринимательства на территории.

Просмотров:228 В Молодежном центре на ул. Советской, 9, соберутся предприниматели, руководители предприятий, представители городской администрации, Заполярного филиала «Норникеля», некоммерческих организаций и другие участники, заинтересованные в развитии малого и среднего предпринимательства на территории Норильска. Всего порядка 60 человек, сообщает пресс-служба АРН.Агентство развития Норильска выступает в роли организатора деловой игры в партнерстве с управлением потребительского рынка и услуг администрации Норильска, управлением благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» и Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья.В ходе обсуждения будет составлен прогноз и проведена оценка предпринимательского климата в перспективе трех и пяти лет с учетом влияния предложенных участниками мероприятия мер поддержки, проанализированы условия импорта предпринимателей и бизнес-проектов в Норильск, «экспортные» возможности для городских предпринимателей и продуктов, а также будет дана оценка мотивации к предпринимательскому сотрудничеству и муниципально-частным партнерствам. Кроме того, в процессе обсуждения выявят территории «предпринимательского притяжения» как пространства для новых возможностей бизнеса.По результатам деловой игры будет подготовлена карта возможностей развития предпринимательства, электронные презентации проектов и общий экспертный отчет с оценками специалистов.Проведет форсайт известный футуролог, урбанист, организатор и ведущий проектно-стратегических игр по всей России Сергей Журавлев. Учитывая его опыт в сфере стратегического проектирования, игровых практик, участия в форсайтах для городских, корпоративных и проектных команд, деловая игра в Норильске обещает быть интересной, полезной и в дальнейшем внести весомый вклад в развитие предпринимательства на территории.