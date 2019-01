Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 января 2019, 16:53



Сильнейшие баскетбольные команды спортивной школы № 1 разыграли традиционный турнир «Скажи спорту – да!».

Матчи прошли в Доме физической культуры с участием восьми команд – всего порядка ста человек. В течение трех дней баскетболисты состязались по групповой системе – в каждой группе было представлено по четыре дружины юношей и девушек. Традиционно сильно выступили ребята из All in black, возглавляемые тренером Алексеем Нестеровым. Они смогли без особых проблем сломить сопротивление своих визави, среди девушек взяв вверх над сверстницами из «Звезды» - 105:34, «Юнайтед» - 133:27 и «Талнаха» - 78:59, а среди юношей над «Перцами» - 59:45, «Талнахом» - 85:58 и принципиальным соперником «Хаски» - 73:56. Кроме того, по результатам состязаний была сформирована сборная города для участия в предстоящем первенстве Красноярского края в Красноярске, куда в марте отправятся две команды девушек 2004 и 2006 годов рождения.

Турнир, впервые проведенный 11 лет назад, со временем из первенства ДЮСШ перешел на общегородской уровень. Сейчас в нем соревнуются как действующие воспитанники, так и в недавнем прошлом выпускники спортивной школы. При этом игры вызывают огромный интерес не только у спортсменов, представленных исключительно старшими возрастами и сильнейшими составами, но и у зрителей, по достоинству оценивших накал борьбы и мастерство игроков.