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21 января 2019, 16:53



В Доме спорта «БОКМО» состоялось открытие городской спартакиады среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур.

Традиционная спартакиада продлится до декабря, в ней примут участие 11 команд. Спортсмены определят сильнейших в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию, пулевой стрельбе, легкой атлетике и лыжным гонкам.

Просмотров:238 На торжественной церемонии участников состязаний поприветствовал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб и пожелал им успехов в новом игровом сезоне 2019 года. Также были награждены призеры и победители по результатам прошлой спартакиады, поощрены благодарственными письмами представители команд и судьи. Так, по итогам прошедшего сезона победу праздновала команда «Учитель», вторыми стали студенты НГИИ, третье место досталось НТПТиС.Традиционная спартакиада продлится до декабря, в ней примут участие 11 команд. Спортсмены определят сильнейших в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию, пулевой стрельбе, легкой атлетике и лыжным гонкам.