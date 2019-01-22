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22 января 2019, 16:42



Эстафету огня в Норильске открыл директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

По словам Николая Уткина, бежалось ему легко и приятно: - Я просто счастлив, что мне выпала честь стать факелоносцем Универсиады. Сегодня мы добавили в этот огонь искорку раскаленного норильского металла – всех металлов, которые производит «Норникель». Поэтому, когда я нёс этот факел, меня переполняли особые чувства. Бежалось очень хорошо, жаль только отрезок оказался коротким: по такой отличной погоде можно было и больше пробежать. Я поздравляю всех норильчан с этим праздником, с тем, что дан старт Универсиаде, и мы можем поболеть за наших спортсменов. Это важное событие и для горожан, и для компании.

Просмотров:488 gazetazp.ru / Его участок маршрута пролегал от СКР «Арена» до дома № 48 на Ленинском проспекте.По словам Николая Уткина, бежалось ему легко и приятно:- Я просто счастлив, что мне выпала честь стать факелоносцем Универсиады. Сегодня мы добавили в этот огонь искорку раскаленного норильского металла – всех металлов, которые производит «Норникель». Поэтому, когда я нёс этот факел, меня переполняли особые чувства. Бежалось очень хорошо, жаль только отрезок оказался коротким: по такой отличной погоде можно было и больше пробежать. Я поздравляю всех норильчан с этим праздником, с тем, что дан старт Универсиаде, и мы можем поболеть за наших спортсменов. Это важное событие и для горожан, и для компании.