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22 января 2019, 17:20



В рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года через Норильск прошёл маршрут «Енисейского экспресса».

Норильск - первый город, через который пролегает путь «Енисейского экспресса» в этом году. Сегодня на нескольких площадках провели мастер-классы по агрессивным роликам, паркуру, капоэйре; благотворительную акцию «Подарок детскому дому»; фитнес-тренировку по йоге и тестирование на знание истории ВОВ с раздачей триколор-лент. «Енисейский экспресс» посетит 12 муниципальных образований края: Норильск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Ачинск, Назарово, Железногорск, Эвенкийский муниципальный район, Кежемский и Шушенский районы. Завершится маршрут 28 февраля в Дивногорске.

Просмотров:416 gazetazp.ru / Этот социально-культурный просветительский проект стартовал в Красноярском крае в 2010 году по инициативе регионального министерства культуры при поддержке губернатора и правительства края. В 2013 году он стал ежегодным.Норильск - первый город, через который пролегает путь «Енисейского экспресса» в этом году. Сегодня на нескольких площадках провели мастер-классы по агрессивным роликам, паркуру, капоэйре; благотворительную акцию «Подарок детскому дому»; фитнес-тренировку по йоге и тестирование на знание истории ВОВ с раздачей триколор-лент.«Енисейский экспресс» посетит 12 муниципальных образований края: Норильск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Ачинск, Назарово, Железногорск, Эвенкийский муниципальный район, Кежемский и Шушенский районы. Завершится маршрут 28 февраля в Дивногорске.