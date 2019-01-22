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22 января 2019, 17:32



В Норильске зажглась городская Чаша огня Эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года.

В завершение торжественной части депутат законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова перенесла частицу огня в специальную колбу, которая отправится в путешествие в Туру. Напомним, эстафета огня проходит по 30 городам нашей страны. Норильск стал первым в Красноярье. Впереди - Тура, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Шушенское, Минусинск, Ачинск, Назарово, Железногорск, Дивногорск и Красноярск.

Просмотров:512 gazetazp.ru / Основное праздничное действо развернулось во Дворце спорта «Арктика», где финишировал норильский этап эстафеты. Гостей встречали вокальные и хореографические выступления, этнический номер «Приветствие Таймыра» и другие композиции. Честь зажечь городскую Чашу огня выпала статс-секретарю – вице-президенту по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владиславу Гасумянову и главе Норильска Ринату Ахметчину.В завершение торжественной части депутат законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова перенесла частицу огня в специальную колбу, которая отправится в путешествие в Туру.Напомним, эстафета огня проходит по 30 городам нашей страны. Норильск стал первым в Красноярье. Впереди - Тура, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Шушенское, Минусинск, Ачинск, Назарово, Железногорск, Дивногорск и Красноярск.