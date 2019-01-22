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22 января 2019, 17:38



В Норильске в рамках проекта «Енисейский экспресс» прошла благотворительная акция «Подарок детскому дому».

Специалист по работе с молодежью Молодежного центра Дарья Чудова рассказала, что в акции приняли участие волонтеры и неравнодушные горожане - они вяжут подарочные варежки, которые будут переданы в дар детскому дому. Варежки не просто так выбраны в качестве поделки: у многих они ассоциируются с теплотой и душевностью. Ребятишки из детского дома смогут подарить их своим друзьям и хорошим знакомым.

Просмотров:423 gazetazp.ru / Под руководством активиста Даниила Скаленко мальчишки и девчонки своими руками создают сувениры для ребятишек из норильского детского дома.Специалист по работе с молодежью Молодежного центра Дарья Чудова рассказала, что в акции приняли участие волонтеры и неравнодушные горожане - они вяжут подарочные варежки, которые будут переданы в дар детскому дому.Варежки не просто так выбраны в качестве поделки: у многих они ассоциируются с теплотой и душевностью. Ребятишки из детского дома смогут подарить их своим друзьям и хорошим знакомым.