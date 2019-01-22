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22 января 2019, 19:06



Шествие огня Универсиады по Норильску завершилось во Дворце спорта «Арктика».

- Меня просто переполняют эмоции, потому что мне удалось не просто принять участие в этом знаменательном событии, но и прикоснуться к нему - подержать в руках колбу с огнем при передаче его в Туру. Это непередаваемые ощущения и чувство причастности к мировой – не побоюсь этого слова – истории. Эти эмоции останутся со мной на долгие годы, - сказала, поздравляя норильчан с важным событием, Людмила Магомедова. - Я считаю, что Универсиада и проходящая в Норильске Эстафета огня должны стать для нашей молодежи очень значимым событием. Ведь именно такие масштабные, объединяющие проекты дают стимул к развитию, росту. Уверен, многие наши парни и девушки выберут спорт даже если не профессией, то одним из главных увлечений в жизни. И это очень правильно, потому что на Севере должны жить здоровые, спортивные люди. А возможности в Норильске для этого есть: реконструируются существующие площадки, возводятся новые спортивные объекты, причем такие уникальные для наших широт, как физкультурно-оздоровительный комплекс, - отметил глава Норильска Ринат Ахметчин. Для всех участников эстафеты сегодняшний день - один из тех, которые становятся уникальными по насыщенности впечатлениями и передаются как семейные истории из поколения в поколение. - Меня переполняет гордость за всю нашу страну и за любимый Норильск. Я горжусь, что живу в России, я счастлива, что родилась в Красноярском крае, в Сибири, что тружусь на благо Норильска уже более 30 лет, - поделилась впечатлениями Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. – Я хочу сказать огромное спасибо всем партнерам, всем, кто помогал создавать праздник – каждый день, каждый час, невзирая на выходные и праздники. - Сегодня произошло невероятное событие. Региональный этап эстафеты стартовал на Надеждинском металлургическом заводе, огонь Универсиады прирос частичкой металлургического огня нашей компании, с которой началась история Норильска. И это ощущение единения – регионов, городов, людей - трудно описать словами, - сказала Яна Гриб, руководитель проектного офиса компании «Норникель». – Когда пришла моя очередь нести факел, я бежала и кричала «Ура, Норильск!» так, что сорвала голос. Потому что это мой родной город, я его люблю, и он всегда будет в моем сердце. Путешествие огня зимней Универсиады-2019 продолжится в Туре. Всего же Эстафета огня пройдет в 13 городах Красноярского края, в том числе и в Красноярске. Там со 2 по 12 марта спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Просмотров:533 gazetazp.ru / Все 18 участников норильского этапа эстафеты Универсиады собрались в ДС «Арктика», чтобы передать огонь следующему городу. Владислав Гасумянов, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель», передал факел главе Норильска Ринату Ахметчину, после чего они вместе зажгли чашу огня. Людмила Магомедова, депутат Законодательного собрания края, председатель комитета по образованию, культуре и спорту, перенесла частицу огня в специальную колбу, которая отправится в путешествие в Туру.- Меня просто переполняют эмоции, потому что мне удалось не просто принять участие в этом знаменательном событии, но и прикоснуться к нему - подержать в руках колбу с огнем при передаче его в Туру. Это непередаваемые ощущения и чувство причастности к мировой – не побоюсь этого слова – истории. Эти эмоции останутся со мной на долгие годы, - сказала, поздравляя норильчан с важным событием, Людмила Магомедова.- Я считаю, что Универсиада и проходящая в Норильске Эстафета огня должны стать для нашей молодежи очень значимым событием. Ведь именно такие масштабные, объединяющие проекты дают стимул к развитию, росту. Уверен, многие наши парни и девушки выберут спорт даже если не профессией, то одним из главных увлечений в жизни. И это очень правильно, потому что на Севере должны жить здоровые, спортивные люди. А возможности в Норильске для этого есть: реконструируются существующие площадки, возводятся новые спортивные объекты, причем такие уникальные для наших широт, как физкультурно-оздоровительный комплекс, - отметил глава Норильска Ринат Ахметчин.Для всех участников эстафеты сегодняшний день - один из тех, которые становятся уникальными по насыщенности впечатлениями и передаются как семейные истории из поколения в поколение.- Меня переполняет гордость за всю нашу страну и за любимый Норильск. Я горжусь, что живу в России, я счастлива, что родилась в Красноярском крае, в Сибири, что тружусь на благо Норильска уже более 30 лет, - поделилась впечатлениями Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. – Я хочу сказать огромное спасибо всем партнерам, всем, кто помогал создавать праздник – каждый день, каждый час, невзирая на выходные и праздники.- Сегодня произошло невероятное событие. Региональный этап эстафеты стартовал на Надеждинском металлургическом заводе, огонь Универсиады прирос частичкой металлургического огня нашей компании, с которой началась история Норильска. И это ощущение единения – регионов, городов, людей - трудно описать словами, - сказала Яна Гриб, руководитель проектного офиса компании «Норникель». – Когда пришла моя очередь нести факел, я бежала и кричала «Ура, Норильск!» так, что сорвала голос. Потому что это мой родной город, я его люблю, и он всегда будет в моем сердце.Путешествие огня зимней Универсиады-2019 продолжится в Туре. Всего же Эстафета огня пройдет в 13 городах Красноярского края, в том числе и в Красноярске. Там со 2 по 12 марта спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.