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23 января 2019, 09:33



На одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске у молодёжи проверили знания истории Великой Отечественной войны.



Просмотров:312 Тестирование прошло в рамках флагманской программы «Волонтёры Победы». Активисты Молодёжного центра опросили школьников, которые пришли туда на мастер-классы, и воспитанников спортивных школ. За правильные ответы участники получали триколор-ленты. Также они могли сфотографироваться с хэштегом #Волонтеры Победы. Свои фото знатоки истории смогут увидеть на страничках Молодёжного центра в соцсетях.