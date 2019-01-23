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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 января 2019, 09:33

На одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске у молодёжи проверили знания истории Великой Отечественной войны.


Тестирование прошло в рамках флагманской программы «Волонтёры Победы». Активисты Молодёжного центра опросили школьников, которые пришли туда на мастер-классы, и воспитанников спортивных школ. За правильные ответы участники получали триколор-ленты. Также они могли сфотографироваться с хэштегом #Волонтеры Победы. Свои фото знатоки истории смогут увидеть на страничках Молодёжного центра в соцсетях.

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    Список новостей

 23 января 2019 
19:35   Сайт НПОПАТ и мобильное приложение Вustime вышли на новый уровень. Автотранспортное предприятие запустило в работу свой новый сайт. Адрес странички остался прежним: www.npopat.com 18:14   В Музее боевой славы норильского отделения «Боевое братство» появился новый экспонат - обрез времен Норильлага, сделанный из винтовки Мосина.
17:57   В Норильске продолжают болеть ОРВИ. Но эпидемический уровень заболеваемости пока не превышен. 17:53   На встречу Солнца приглашает горожан библиотека № 6 и Талнахский филиал Музея Норильска.
17:49   С 1 февраля изменится схема движения автобусов по маршруту 4, а остановочные пункты получат новые названия. 17:46   В Норильском скейт-парке «Шторм» в рамках «Енисейского экспресса» прошли мастер-классы по ВМХ (велофристайл), агрессивным роликам, скейтбордингу и паркуру.
17:18   Стало известно, какие эскизы из программы творческой лаборатории «Полярка-2019» войдут в афишу норильского театра. 16:26   Норильчане завоевали призовые места на первенстве Красноярского края по дзюдо.
15:05   Участник проекта «Танцы» Заур Дзахоев в рамках «Енисейского экспресса» провел для норильской молодежи мастер-класс по хип-хопу. 14:30   МФК «Норильский никель» готовится к очередным играм Суперлиги.
11:34   Выставка работ Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Северная палитра - 2018» открыта в фойе кинотеатра «Родина». 11:34   В Норильском колледже искусств подвели итоги городского конкурса «Новогодний серпантин».
11:33   Школьные команды КВН сразились за «Кубок Нади» в Городском центре культуры. 09:49   Школа-интернат № 2 приглашает для работы в выездном лагере педагогов.
09:33   На одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске у молодёжи проверили знания истории Великой Отечественной войны.

 22 января 2019 
19:06   Шествие огня Универсиады по Норильску завершилось во Дворце спорта «Арктика». 17:38   В Норильске в рамках проекта «Енисейский экспресс» прошла благотворительная акция «Подарок детскому дому».
17:32   В Норильске зажглась городская Чаша огня Эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года. 17:20   В рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года через Норильск прошёл маршрут «Енисейского экспресса».
16:42   Эстафету огня в Норильске открыл директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. 16:19   Норильская школа № 43 активно поучаствовала в подготовке к Универсиаде.
16:10   На участие в Универсиаде зарегистрировано более 3000 спортсменов из 59 стран. 16:03   Торжественная церемония встречи огня Универсиады в Норильске прошла в атриуме СРК «Арена».
14:14   Домой вернулись норильские школьники, побывавшие в Новосибирске в Зимней научно-технической школе, которая была организована «Норникелем» для победителей научно-технического марафона АрктикPRO-2018. 14:13   «Я Я Я Я Я»: выставка современного искусства с таким названием откроется в художественной галерее Норильска в конце января.
13:30   В Норильске огонь Универсиады "встретился" с огнем из металлургических печей. 09:41   Сегодня с 14 до 16 часов Ленинский проспект и еще несколько участков улиц Центрального района закроют для движения транспорта.
09:36   Сегодня в Норильске проходит региональный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. А перед забегом огонь побывает на «Надежде». 09:28   Свой 11-й день рождения благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отметил в окружении маленьких благополучателей и их мам, а также среди верных партнеров и друзей.
09:17   В Норильске работает делегация депутатов Законодательного собрания Красноярского края. Парламентарии приехали, чтобы обсудить вопросы экологической безопасности, в частности «мусорную» реформу.

 21 января 2019 
16:53   В Доме спорта «БОКМО» состоялось открытие городской спартакиады среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур. 16:53   Сильнейшие баскетбольные команды спортивной школы № 1 разыграли традиционный турнир «Скажи спорту – да!».
16:49   «Форсайт предпринимательских возможностей». Деловая игра под таким названием пройдет в Норильске 23-24 января. 16:45   Юношеские команды МФК «Норильский никель» провели встречи второго тура Суперлиги.
16:33   В Норильске выявили сильнейших ватерполистов. 16:14   «Горка» останется с нами. В норильском театре завершилась традиционная творческая лаборатория «Полярка».
16:06   В Норильске школьники-баскетболисты обыграли полицейских. 16:06   Где россияне смогут выгодно отдыхать в 2019 году? Исследования провели специалисты туристического метапоиска Momondo.ru.
15:12   Крещенские купания прошли в Норильске без происшествий. 14:59   ЕГЭ по математике выпускники 2019 года будут сдавать по-новому.
14:28   Специалисты норильского реабилитационного центра «Виктория» провели в Дудинке семинар-практикум о здоровьесберегающих технологиях в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 13:18   90 процентов ДТП, происходящих в Норильске, можно оформлять по европротоколу, однако этого не происходит.
13:12   Из федеральной казны красноярскому кардиоцентру выделены средства на 750 дополнительных дорогостоящих операций. Высокотехнологичную помощь получат жители края, в том числе и норильчане. 12:00   Около пяти тысяч жителей Норильска приняли участие в онлайн-проекте «Социальный портрет горожанина».
11:17   Рособрнадзор сообщил о сроках подачи заявлений девятиклассниками на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. 10:52   Норильские школьники могут принять участие в краевом конкурсе на получение путевки во всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок».

 18 января 2019 
17:52   В Крещенский сочельник в норильском перинатальном центре открылась часовня святых Петра и Февронии, где совершили первый водосвятный молебен. 17:25   22 января в Норильске пройдет этап Эстафеты огня зимней Универсиады-2019.
15:41   Старшие юноши МФК «Норильский никель» 2001/2002 гг. р. победили «БЛиК» со счётом 8:4. 15:11   Создавайте то, что не надо разгадывать. Свой взгляд на современное искусство выразили участники круглого стола в Заполярном театре драмы.




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