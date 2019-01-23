Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 января 2019, 09:49



Школа-интернат № 2 приглашает для работы в выездном лагере педагогов.

За справками обращаться по адресу: ул. Кирова,34, МБОУ «Школа-интернат № 2», телефоны для справок: 34-18-58, 34-12-58, 8-913-525-00-52.

Просмотров:297 В норильскую школу-интернат требуются воспитатели и инструкторы по физической культуре для работы в выездном оздоровительном лагере «Тесь» Минусинского района Красноярского края. Педагоги нужны на две смены, которые в общей сложности продлятся 63 дня – с 24 июня по 26 августа. Первая смена – с 24 июня по 24 июля; вторая смена – с 25 июля по 26 августа.За справками обращаться по адресу: ул. Кирова,34, МБОУ «Школа-интернат № 2», телефоны для справок: 34-18-58, 34-12-58, 8-913-525-00-52.