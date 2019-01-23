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23 января 2019, 11:33



Школьные команды КВН сразились за «Кубок Нади» в Городском центре культуры.

Среди болельщиков было немало родителей, которые считают, что увлечение КВН учит ребят не только сочинять умные шутки, петь и танцевать на сцене, но и интересно общаться, а это обязательно пригодится им в жизни. 9 февраля в ГЦК состоится игра молодежных команд Норильской лиги КВН, а в марте – традиционная «Школа КВН» и финальная игра веселых и находчивых школьников.

Просмотров:283 Так в шутку называют Кубок надежды на финал. Восемь веселых и находчивых команд лихо боролись за желанный кубок в конкурсах приветствий и разминки. Шутки явно были удачными, в переполненном зале не смолкал смех. Зрители аплодировали сборной 36-й школы «6 в квадрате», девичьей команде из 4-й гимназии «Фанатки», «Роскомзадору» из 48-гимназии, «Команде Шредингера» из 1-й школы и Fuzeteam из 28-й. Но кубок был только один, и жюри во главе с авторитетной звездой норильского КВН Анной Чубан, особо отметив школьные сборные «Самый сок» и «ГМО», все же лучшей назвали «Воробьиные бои без правил». Эта команда состоит из двух артистичных, изобретательных и острых на слово сестер Воробьевых – Кати и Маши, авторские шутки которых уложили зал на обе лопатки. Девушки получили «Кубок Нади» из рук президента клуба КВН Марии Якуниной, которая второй год успешно возглавляет движение веселых и находчивых в ГЦК. А главный редактор Евгений Ахмедшин, обычно строгий к ребятам, от души похвалил все команды, отметив, что игра была достойной, посоветовав так серьезно и впредь готовиться к веселым боям в клубе КВН.Среди болельщиков было немало родителей, которые считают, что увлечение КВН учит ребят не только сочинять умные шутки, петь и танцевать на сцене, но и интересно общаться, а это обязательно пригодится им в жизни.9 февраля в ГЦК состоится игра молодежных команд Норильской лиги КВН, а в марте – традиционная «Школа КВН» и финальная игра веселых и находчивых школьников.