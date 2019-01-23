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23 января 2019, 11:34



В Норильском колледже искусств подвели итоги городского конкурса «Новогодний серпантин».

Главной темой этого года стала «Новогодняя сказка». Дети постарались отразить ее в рисунках и декоративно-прикладном творчестве: от шерстяной живописи до кукол и поделок из бытовых предметов. Ко многим работам дети сочинили сказки, стихи, рассказы. Жюри оценивало творчество 170 авторов в 4 возрастных категориях от 6 до 20 лет. Первой поздравили самую маленькую участницу - внучку одной из работниц НКИ, пятилетнюю Веронику Беляеву, которая потрудилась в технике аппликации. Отметили юные норильские таланты из общеобразовательных и художественных школ, социально-образовательного центра, Дома детского творчества. Впервые более 20 работ прислали дети с юга нашего края - из древнего села Тасеево, где узнали о норильском конкурсе по дружеским связям. Своего рукотворного ангела подарили на память в музей НКИ. Интересно, что проводилось и открытое народное голосование. Зрителям явно понравились работы с использованием северной тематики от учеников педагога НДХШ Натальи Бизяевой. Второй год отличилась и пятиклассница из 7-й гимназии Маргарита Смирнова, которая создала в творческом объединении «Элегант» СОЦ под руководством Елены Хасановой удивительный костюм Снежки – героини любимого детьми мультфильма «Сказочный патруль». Организаторы конкурса вручили благодарственные письма всем участникам и их наставникам. Призы победителям предоставили постоянные партнеры конкурса – магазин «Радуга» и благотворительный фонд «Территория добра». По итогам следующего, пятого юбилейного конкурса организаторы планируют создать буклет-каталог. В колледже надеются, что немало участников их «Новогоднего серпантина» со временем станут студентами этого учебного заведения. Большие надежды возлагают на сотрудничество с НДХШ, воспитанники которой ежегодно отличаются в конкурсе. В марте в музее НКИ планируют открыть новую выставку своих друзей из Норильской детской художественной школы.

Просмотров:288 Награды победителям вручали на выставке в Колонном зале НКИ. Здесь же, во втором корпусе колледжа на улице Комсомольская, 10, находится отделение «ДПИ и народные промыслы», по инициативе которого конкурс состоялся уже в четвертый раз.Главной темой этого года стала «Новогодняя сказка». Дети постарались отразить ее в рисунках и декоративно-прикладном творчестве: от шерстяной живописи до кукол и поделок из бытовых предметов. Ко многим работам дети сочинили сказки, стихи, рассказы. Жюри оценивало творчество 170 авторов в 4 возрастных категориях от 6 до 20 лет. Первой поздравили самую маленькую участницу - внучку одной из работниц НКИ, пятилетнюю Веронику Беляеву, которая потрудилась в технике аппликации. Отметили юные норильские таланты из общеобразовательных и художественных школ, социально-образовательного центра, Дома детского творчества. Впервые более 20 работ прислали дети с юга нашего края - из древнего села Тасеево, где узнали о норильском конкурсе по дружеским связям. Своего рукотворного ангела подарили на память в музей НКИ.Интересно, что проводилось и открытое народное голосование. Зрителям явно понравились работы с использованием северной тематики от учеников педагога НДХШ Натальи Бизяевой. Второй год отличилась и пятиклассница из 7-й гимназии Маргарита Смирнова, которая создала в творческом объединении «Элегант» СОЦ под руководством Елены Хасановой удивительный костюм Снежки – героини любимого детьми мультфильма «Сказочный патруль».Организаторы конкурса вручили благодарственные письма всем участникам и их наставникам. Призы победителям предоставили постоянные партнеры конкурса – магазин «Радуга» и благотворительный фонд «Территория добра».По итогам следующего, пятого юбилейного конкурса организаторы планируют создать буклет-каталог. В колледже надеются, что немало участников их «Новогоднего серпантина» со временем станут студентами этого учебного заведения. Большие надежды возлагают на сотрудничество с НДХШ, воспитанники которой ежегодно отличаются в конкурсе. В марте в музее НКИ планируют открыть новую выставку своих друзей из Норильской детской художественной школы.