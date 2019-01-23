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23 января 2019, 11:34



Выставка работ Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Северная палитра - 2018» открыта в фойе кинотеатра «Родина».



Просмотров:314 Здесь нередко можно полюбоваться произведениями учеников Норильской детской художественной школы – постоянного творческого партнёра «Родины». На этот раз представлены работы юных художников из разных мест нашей страны, откликнувшихся на призыв норильчан. Учредителем конкурса «Северная палитра» стало управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, а организатором - Норильская детская художественная школа. Всего было прислано более 1200 работ в жанре живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Ребята из десятков российских городов, от Калининграда и Великого Устюга до Хатанги и Комсомольска-на-Амуре, рассказали не только о красотах и обычаях своих мест, но и поделились представлениями о северной природе и ее обитателях. Авторам самых ярких и необычных работ организаторы отправили заслуженные призы. Сейчас объявлен приём работ на конкурс «Северная палитра - 2019». С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Норильской детской художественной школы art-norilsk.ru в разделе «Северная палитра».