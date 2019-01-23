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23 января 2019, 14:30



МФК «Норильский никель» готовится к очередным играм Суперлиги.

Отметим, что на сегодняшний день у «Норильского никеля» 29 очков и пятое место турнирной таблицы. КПРФ расположился на второй строчке с 43 очками. За всю историю команды провели между собой 21 игру, в которых норильчане побеждали в 11, а москвичи – в восьми. Разница забитых и пропущенных мячей – 74:73 в пользу северян.

Просмотров:260 В рамках 11-го тура чемпионата России норильчане сыграют против МФК КПРФ. Двухматчевое противостояние состоится 24-25 января во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.Отметим, что на сегодняшний день у «Норильского никеля» 29 очков и пятое место турнирной таблицы. КПРФ расположился на второй строчке с 43 очками. За всю историю команды провели между собой 21 игру, в которых норильчане побеждали в 11, а москвичи – в восьми. Разница забитых и пропущенных мячей – 74:73 в пользу северян.