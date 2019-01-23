|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:35 Сайт НПОПАТ и мобильное приложение Вustime вышли на новый уровень. Автотранспортное предприятие запустило в работу свой новый сайт. Адрес странички остался прежним: www.npopat.com
18:14 В Музее боевой славы норильского отделения «Боевое братство» появился новый экспонат - обрез времен Норильлага, сделанный из винтовки Мосина.
17:57 В Норильске продолжают болеть ОРВИ. Но эпидемический уровень заболеваемости пока не превышен.
17:53 На встречу Солнца приглашает горожан библиотека № 6 и Талнахский филиал Музея Норильска.
17:49 С 1 февраля изменится схема движения автобусов по маршруту 4, а остановочные пункты получат новые названия.
17:46 В Норильском скейт-парке «Шторм» в рамках «Енисейского экспресса» прошли мастер-классы по ВМХ (велофристайл), агрессивным роликам, скейтбордингу и паркуру.
17:18 Стало известно, какие эскизы из программы творческой лаборатории «Полярка-2019» войдут в афишу норильского театра.
16:26 Норильчане завоевали призовые места на первенстве Красноярского края по дзюдо.
15:05 Участник проекта «Танцы» Заур Дзахоев в рамках «Енисейского экспресса» провел для норильской молодежи мастер-класс по хип-хопу.
14:30 МФК «Норильский никель» готовится к очередным играм Суперлиги.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх