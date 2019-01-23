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23 января 2019, 15:05



Участник проекта «Танцы» Заур Дзахоев в рамках «Енисейского экспресса» провел для норильской молодежи мастер-класс по хип-хопу.

«Мастер-класс начали с основ хип-хопа. Я рассказал, как можно и нужно развиваться в этом танцевальном направлении, как правильно применять базу, чтобы получать высокие результаты и продолжать развиваться самостоятельно. Говоря проще, я учил ребят обучаться. Также мы коснулись основ танцевальной техники вейвинг, сделали несколько упражнений на развитие биполярных способностей - выполнение движений руками/ногами в разных плоскостях», - сообщил Заур Дзахоев «Заполярной правде». После мастер-класса хореограф пожелал ребятам получать удовольствие от танца и движения всегда и везде.

Просмотров:258 Заур — основатель школы танцев ZION. Танцами начал заниматься еще на первом курсе вуза. По признанию хореографа, он был удивлен высокой подготовкой норильских танцоров.«Мастер-класс начали с основ хип-хопа. Я рассказал, как можно и нужно развиваться в этом танцевальном направлении, как правильно применять базу, чтобы получать высокие результаты и продолжать развиваться самостоятельно. Говоря проще, я учил ребят обучаться. Также мы коснулись основ танцевальной техники вейвинг, сделали несколько упражнений на развитие биполярных способностей - выполнение движений руками/ногами в разных плоскостях», - сообщил Заур Дзахоев «Заполярной правде».После мастер-класса хореограф пожелал ребятам получать удовольствие от танца и движения всегда и везде.