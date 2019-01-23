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23 января 2019, 16:26



Норильчане завоевали призовые места на первенстве Красноярского края по дзюдо.

Среди девушек в весовой категории до 48 кг Оксана Паскарелова стала победительницей первенства. Александр Никонов, выступивший в весовой категории до 60 кг, завоевал серебро. Таким образом, Оксана и Александр, являющиеся кандидатами в мастера спорта, получили право выступить на первенстве Сибирского федерального округа, которое состоится 1-3 февраля в Кемерово. Однако перед этим, в конце января, они отправятся в Абакан на ведомственные Всероссийские соревнования «Вооружённые силы РФ». Ближайший городской турнир по дзюдо пройдёт в эту субботу, 26 января, во Дворце спорта «Арктика».

Просмотров:251 Состязания среди юниоров и юниорок до 23 лет прошли в Красноярске и собрали около 150 участников. Норильскую команду представляли три воспитанника спортивной школы № 5.Среди девушек в весовой категории до 48 кг Оксана Паскарелова стала победительницей первенства. Александр Никонов, выступивший в весовой категории до 60 кг, завоевал серебро. Таким образом, Оксана и Александр, являющиеся кандидатами в мастера спорта, получили право выступить на первенстве Сибирского федерального округа, которое состоится 1-3 февраля в Кемерово. Однако перед этим, в конце января, они отправятся в Абакан на ведомственные Всероссийские соревнования «Вооружённые силы РФ».Ближайший городской турнир по дзюдо пройдёт в эту субботу, 26 января, во Дворце спорта «Арктика».