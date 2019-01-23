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23 января 2019, 17:18



Стало известно, какие эскизы из программы творческой лаборатории «Полярка-2019» войдут в афишу норильского театра.

После голосования зрителей, рекомендаций экспертов и критиков администрация Заполярного театра драмы имени Маяковского вынесла следующее решение: в норильском репертуаре остаются спектакли «Сережа очень тупой» и «Ради тебя». «За семь лет из эскизов лаборатории получилось много спектаклей, отмеченных на российских фестивалях разного уровня. И сам театр меняется: появляются новые артисты, авторы, режиссёры, и вообще жизнь кипит, причём каждый раз «Полярка» проходит не по какой-то единой схеме, а развивается и набирает силы», - говорит об изменениях в театральной жизни художественный руководитель лаборатории, театровед Олег Лоевский. Напомним, «Полярка» уже в 7-й раз проходит в нашем городе и являет собой своеобразный слёт-практикум режиссёров современной драмы. В рамках лаборатории за три-четыре дня у каждого из приглашенных и местных режиссёров получается создать с норильскими артистами эскиз или набросок спектакля. После просмотра зрители обсуждают лабораторную актёрско-режиссёрскую работу и голосуют за возможность оставить тот или иной экспериментальный продукт в репертуаре нашей «маяковки».

Просмотров:250 В программе этого года были заявлены три пьесы, в каждой из которых речь шла о сложных взаимоотношениях человека с реальностью: «Серёжа очень тупой» Дмитрия Данилова в постановке Тимура Файрузова; «Горка» Алексея Житковского (режиссёр Елизавета Бондарь); а также произведение Марины Ошариной и Татьяны Осиной «Ради тебя» - пьесу несколько переделал и поставил режиссёр Дмитрий Акриш.После голосования зрителей, рекомендаций экспертов и критиков администрация Заполярного театра драмы имени Маяковского вынесла следующее решение: в норильском репертуаре остаются спектакли «Сережа очень тупой» и «Ради тебя».«За семь лет из эскизов лаборатории получилось много спектаклей, отмеченных на российских фестивалях разного уровня. И сам театр меняется: появляются новые артисты, авторы, режиссёры, и вообще жизнь кипит, причём каждый раз «Полярка» проходит не по какой-то единой схеме, а развивается и набирает силы», - говорит об изменениях в театральной жизни художественный руководитель лаборатории, театровед Олег Лоевский.Напомним, «Полярка» уже в 7-й раз проходит в нашем городе и являет собой своеобразный слёт-практикум режиссёров современной драмы. В рамках лаборатории за три-четыре дня у каждого из приглашенных и местных режиссёров получается создать с норильскими артистами эскиз или набросок спектакля. После просмотра зрители обсуждают лабораторную актёрско-режиссёрскую работу и голосуют за возможность оставить тот или иной экспериментальный продукт в репертуаре нашей «маяковки».