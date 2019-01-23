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23 января 2019, 17:46



В Норильском скейт-парке «Шторм» в рамках «Енисейского экспресса» прошли мастер-классы по ВМХ (велофристайл), агрессивным роликам, скейтбордингу и паркуру.

«Вчера здесь царила вакханалия адреналина, задора, спортивной состязательности и огромного желания освоить какие-то новые трюки и элементы. Дмитрий Григорьев отметил уровень подготовки наших экстремалов как хороший и пожелал им дальнейшего совершенствования навыков и покорения новых высот», – добавила Дарья Зазуля. Стоит отметить, что тем, у кого не было своего оборудования (скейтов, роликов и прочего), в скейт-парке «Шторм» предоставляли его напрокат. Все мастер-классы были бесплатные. Прямые трансляции в соцсети вели норильские блогеры, которые активно участвовали в мастер-классах.

Просмотров:209 По словам специалиста по работе с молодежью норильского Молодежного центра Дарьи Зазуля, на мастер-классах у красноярского опытного тренера Дмитрия Григорьева местные экстремалы ушли в полный отрыв. И это происходило независимо от возраста и уровня подготовки. В основном в мастер-классе участвовали парни и девушки от 10 до 25 лет. Возраст самой юной паркурщицы - три года.«Вчера здесь царила вакханалия адреналина, задора, спортивной состязательности и огромного желания освоить какие-то новые трюки и элементы. Дмитрий Григорьев отметил уровень подготовки наших экстремалов как хороший и пожелал им дальнейшего совершенствования навыков и покорения новых высот», – добавила Дарья Зазуля.Стоит отметить, что тем, у кого не было своего оборудования (скейтов, роликов и прочего), в скейт-парке «Шторм» предоставляли его напрокат. Все мастер-классы были бесплатные. Прямые трансляции в соцсети вели норильские блогеры, которые активно участвовали в мастер-классах.