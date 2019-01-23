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23 января 2019, 17:49



С 1 февраля изменится схема движения автобусов по маршруту 4, а остановочные пункты получат новые названия.

После закрытия гимназии № 4 была изучена интенсивность пассажиропотока. Исследования показали, что людей, которые ожидают автобус № 4 на улице Пушкина или выходят из него, немного. Теперь автобусы этого маршрута будут двигаться не по улице Пушкина, а по 50 лет Октября и далее - по Ленинскому проспекту. Первая остановка на нечётной стороне Ленинского теперь будет «Управление комбината», по чётной стороне остановочный пункт «Художественный салон» остается на прежнем месте. «На улице 50 лет Октября оборудованы тёплые остановки как со стороны детской больницы, так и со стороны индустриального института, – говорит Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. – Никаких неудобств и проблем у пассажиров возникнуть не должно, поскольку от улицы Пушкина ближайшие остановки находятся в шаговой доступности». Также на транспортной комиссии был затронут вопрос о некорректном названии остановочных пунктов. Проведенный мониторинг отметил, что, например, по старинке кондукторы объявляют остановку «Башмачок», тогда как такого магазина уже давно не существует. Теперь эта остановка будет называться «улица Анисимова». После завершения работы по изменению реестров маршрутов информация будет размещена на сайте города в разделе «Городское хозяйство». Уже сейчас перевозчикам дано поручение изменить информацию на автоинформаторах в салонах автобусов и оповестить об этом всех кондукторов. «Если с НПОПАТ сообщения автоинформаторов мы постепенно перезапишем на всех маршрутах, то с коммерческими перевозчиками могут возникнуть проблемы - кондуктор может по старинке объявить остановку прежним названием, – говорит Павел Пискунов. – Обо всех подобных случаях мы просим горожан информировать управление городского хозяйства, чтобы мы в дальнейшем могли провести организационную работу с перевозчиком». Решение об изменении названий остановок вступает в законную силу с 1 февраля этого года.

Просмотров:233 Решение об изменении схемы движения автобусов, следующих по маршруту № 4, принято на городской транспортной комиссии. Произойдёт это с 1 февраля.После закрытия гимназии № 4 была изучена интенсивность пассажиропотока. Исследования показали, что людей, которые ожидают автобус № 4 на улице Пушкина или выходят из него, немного. Теперь автобусы этого маршрута будут двигаться не по улице Пушкина, а по 50 лет Октября и далее - по Ленинскому проспекту. Первая остановка на нечётной стороне Ленинского теперь будет «Управление комбината», по чётной стороне остановочный пункт «Художественный салон» остается на прежнем месте.«На улице 50 лет Октября оборудованы тёплые остановки как со стороны детской больницы, так и со стороны индустриального института, – говорит Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. – Никаких неудобств и проблем у пассажиров возникнуть не должно, поскольку от улицы Пушкина ближайшие остановки находятся в шаговой доступности».Также на транспортной комиссии был затронут вопрос о некорректном названии остановочных пунктов. Проведенный мониторинг отметил, что, например, по старинке кондукторы объявляют остановку «Башмачок», тогда как такого магазина уже давно не существует. Теперь эта остановка будет называться «улица Анисимова». После завершения работы по изменению реестров маршрутов информация будет размещена на сайте города в разделе «Городское хозяйство».Уже сейчас перевозчикам дано поручение изменить информацию на автоинформаторах в салонах автобусов и оповестить об этом всех кондукторов.«Если с НПОПАТ сообщения автоинформаторов мы постепенно перезапишем на всех маршрутах, то с коммерческими перевозчиками могут возникнуть проблемы - кондуктор может по старинке объявить остановку прежним названием, – говорит Павел Пискунов. – Обо всех подобных случаях мы просим горожан информировать управление городского хозяйства, чтобы мы в дальнейшем могли провести организационную работу с перевозчиком».Решение об изменении названий остановок вступает в законную силу с 1 февраля этого года.