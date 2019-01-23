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23 января 2019, 17:53



На встречу Солнца приглашает горожан библиотека № 6 и Талнахский филиал Музея Норильска.

Праздник Солнца пройдет 26 января в 14.00 по адресу: улица Енисейская, 8а. Телефон для справок 44-13-31.

Просмотров:215 Этнографический утренник «Здравствуй, Хэйро, – праздник Солнца!» организует библиотека № 6 в зале Талнахского филиала Музея Норильска. Гости праздника узнают историю этого северного события, познакомятся с обрядами и обычаями коренных народов Таймыра, проверят свои знания в логических заданиях и проявят ловкость в подвижных играх. Самые активные участники получат призы.Праздник Солнца пройдет 26 января в 14.00 по адресу: улица Енисейская, 8а. Телефон для справок 44-13-31.