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23 января 2019, 17:57



В Норильске продолжают болеть ОРВИ. Но эпидемический уровень заболеваемости пока не превышен.

«В Норильске за прошедшую неделю (с 14 по 20 января) ОРВИ и гриппом заболел 821 человек, показатель заболеваемости составил 45,5 на 10 тысяч человек населения, что ниже эпидемического порога на 26,4%. Ни в одной возрастной группе превышение эпидемического порога не наблюдается», - отметили специалисты. В этот же период на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ОРВИ и гриппом заболел 131 человек. Показатель заболеваемости составил 41,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 58,3%. Таким образом, достижения эпидпорога также не отмечено. Данные лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ говорят о том, что на территории всего региона среди населения циркулировали преимущественно вирусы не гриппозной этиологии. Специалисты напомнили горожанам о важности профилактики заболеваний путём проведения санитарно-гигиенических мероприятий, что позволяет значительно снизить активность путей передачи вируса от больного к здоровому человеку.

Просмотров:218 Как сообщили «Заполярке» в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске, эти данные получены в результате оперативного контроля за заболеваемостью респираторными инфекциями населения Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.«В Норильске за прошедшую неделю (с 14 по 20 января) ОРВИ и гриппом заболел 821 человек, показатель заболеваемости составил 45,5 на 10 тысяч человек населения, что ниже эпидемического порога на 26,4%. Ни в одной возрастной группе превышение эпидемического порога не наблюдается», - отметили специалисты.В этот же период на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ОРВИ и гриппом заболел 131 человек. Показатель заболеваемости составил 41,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 58,3%. Таким образом, достижения эпидпорога также не отмечено.Данные лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ говорят о том, что на территории всего региона среди населения циркулировали преимущественно вирусы не гриппозной этиологии.Специалисты напомнили горожанам о важности профилактики заболеваний путём проведения санитарно-гигиенических мероприятий, что позволяет значительно снизить активность путей передачи вируса от больного к здоровому человеку.