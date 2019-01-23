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23 января 2019, 18:14



В Музее боевой славы норильского отделения «Боевое братство» появился новый экспонат - обрез времен Норильлага, сделанный из винтовки Мосина.

В рамках проекта «Школа краеведа», которой руководит Станислав Стрючков, участники изучали территорию вдоль берега реки Наледной, недалеко от ГРС - в сталинские времена там располагался отдельный лагерный пункт Средний. «С тех пор речка обмелела, берега осыпались, и уже мало что напоминало о посёлке и совсем ничего - о лагерном пункте. Тем удивительнее оказалась прозорливость Евгения Поляшенко, активиста «Боевого братства», который каким-то шестым чувством определил, что в осыпавшемся холме у самой кромки воды, возможно, есть что-то интересное. Интуиция его не подвела. Осмотрев берег в этом месте повнимательнее, мы обнаружили изъеденный ржавчиной ящик. Женя отогнул выступающую из земли стенку ящика и извлёк оттуда свёрток с обрезом и сигнальной ракетницей», - делятся организаторы экспедиции на своей странице в Фейсбуке. Находка вызвала у них удивление, ведь территории бывших посёлков искателями давно исхожены. Вместе с историками ребята остановились на версии, что обрез наверняка был изъят у заключённых сотрудниками ВОХР, а металлический короб - не что иное, как сейф. В итоге обрез сначала был отправлен на длительную экспертизу в МВД, после чего вернулся в музей и занял в нём своё место. Валерий Шабурин, председатель норильского Совета ветеранов боевых действий, выразил благодарность за содействие и помощь в «расследовании» «по делу экспоната» члену «Боевого братства», лидеру местного казачьего движения Юрию Кононченко, а за находку и восстановление обреза - своему соратнику Евгению Поляшенко, который потратил немало времени и сил для реставрации найденного артефакта. Теперь, благодаря его усилиям и энтузиазму, каждый посетитель Музея боевой славы может лично соприкоснуться с частицей лагерной истории Норильска.

Просмотров:256 Об истории появления уникальной находки на сайте организации рассказывают сами музейщики.В рамках проекта «Школа краеведа», которой руководит Станислав Стрючков, участники изучали территорию вдоль берега реки Наледной, недалеко от ГРС - в сталинские времена там располагался отдельный лагерный пункт Средний.«С тех пор речка обмелела, берега осыпались, и уже мало что напоминало о посёлке и совсем ничего - о лагерном пункте. Тем удивительнее оказалась прозорливость Евгения Поляшенко, активиста «Боевого братства», который каким-то шестым чувством определил, что в осыпавшемся холме у самой кромки воды, возможно, есть что-то интересное. Интуиция его не подвела. Осмотрев берег в этом месте повнимательнее, мы обнаружили изъеденный ржавчиной ящик. Женя отогнул выступающую из земли стенку ящика и извлёк оттуда свёрток с обрезом и сигнальной ракетницей», - делятся организаторы экспедиции на своей странице в Фейсбуке.Находка вызвала у них удивление, ведь территории бывших посёлков искателями давно исхожены. Вместе с историками ребята остановились на версии, что обрез наверняка был изъят у заключённых сотрудниками ВОХР, а металлический короб - не что иное, как сейф.В итоге обрез сначала был отправлен на длительную экспертизу в МВД, после чего вернулся в музей и занял в нём своё место. Валерий Шабурин, председатель норильского Совета ветеранов боевых действий, выразил благодарность за содействие и помощь в «расследовании» «по делу экспоната» члену «Боевого братства», лидеру местного казачьего движения Юрию Кононченко, а за находку и восстановление обреза - своему соратнику Евгению Поляшенко, который потратил немало времени и сил для реставрации найденного артефакта. Теперь, благодаря его усилиям и энтузиазму, каждый посетитель Музея боевой славы может лично соприкоснуться с частицей лагерной истории Норильска.