Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 января 2019, 19:35



Сайт НПОПАТ и мобильное приложение Вustime вышли на новый уровень. Автотранспортное предприятие запустило в работу свой новый сайт. Адрес странички остался прежним: www.npopat.com

«В течение полугода мы вели работу по восстановлению функций нашего ресурса, и в итоге в прошлый понедельник сайт заработал. В процессе создания нового сайта мы учли все пожелания и замечания к нашему старому сайту, которые были у горожан. Нам удалось сохранить привычный для наших пассажиров адрес сайта и улучшить его наполняемость», - говорит Андрей Остапов. Из нововведений: появилась функция проверки баланса социальной и транспортных карт; стала легче для чтения и восприятия информация о расписании автобусов; полностью пересмотрена и обновлена форма обратной связи с пассажирами; произведён переход с мобильного приложения Вustime на компьютерную версию расписания. Традиционно на сайте будет размещаться вся информация, которая касается непосредственно работы НПОПАТ. На главной странице - обязательные новости о закрытии или ограничении движения транспорта, которые служат ориентиром для работников, а для работодателей - справкой о том, что метеоусловия не позволяют сотрудникам прибыть на работу. Также на сайте появилась информация о страховщике, к которому можно обратиться за получением выплат в случае, если пассажир, например, в результате ДТП получил какую-либо травму. Стоит добавить, что раньше, чтобы получить на старом сайте доступ к каким-либо материалам, нужно было зарегистрироваться, сегодня на новом сайте этой опции нет. «Сейчас мы продвигаем в народ наш ресурс Вustime, который в конце прошлого года был презентован в мобильном приложении. Теперь мы вывели на главной странице возможность перехода на компьютерную версию расписания. Для этого на сайте НПОПАТ достаточно нажать кнопку Вustime. Там размещено расписание движения как муниципальных, так и коммерческих автобусов по всему Большому Норильску. В процессе тестирования приложения мы получили по Вustime более 20 обращений от граждан. Были жалобы на неточности при расчёте времени прибытия автобусов на остановки. Серьёзная проблема наблюдалась по 6-му и 41-му маршрутам. Это была программная ошибка, которую мы устранили в кратчайшее время. Сейчас приложение работает корректно», – добавил Андрей Остапов. Нередко пользователи жалуются на то, что информация обновляется с задержкой, но это проблема не приложения, а скорости интернета, которую выдаёт провайдер. В планах разработчиков - создать информационную подписку, и все новости, которые будут публиковаться на сайте, станут приходить на электронную почту пользователя. Сотрудники отдела информационных технологий НПОПАТ просят пассажиров сообщать о неполадках в работе сайта и приложения, чтобы своевременно устранять недостатки и сделать сервисы более удобными. Это можно сделать через сайт и по номеру диспетчера 8(3919)456-130.

Просмотров:209 Сайт НПОПАТ http://www.npopat.com/, не работавший более полугода, вновь в сети. По словам Андрея Остапова, начальника отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ», проблема была связана с хакерской атакой и вирусом, который поразил страничку предприятия и практически полностью её разрушил.«В течение полугода мы вели работу по восстановлению функций нашего ресурса, и в итоге в прошлый понедельник сайт заработал. В процессе создания нового сайта мы учли все пожелания и замечания к нашему старому сайту, которые были у горожан. Нам удалось сохранить привычный для наших пассажиров адрес сайта и улучшить его наполняемость», - говорит Андрей Остапов.Из нововведений: появилась функция проверки баланса социальной и транспортных карт; стала легче для чтения и восприятия информация о расписании автобусов; полностью пересмотрена и обновлена форма обратной связи с пассажирами; произведён переход с мобильного приложения Вustime на компьютерную версию расписания.Традиционно на сайте будет размещаться вся информация, которая касается непосредственно работы НПОПАТ. На главной странице - обязательные новости о закрытии или ограничении движения транспорта, которые служат ориентиром для работников, а для работодателей - справкой о том, что метеоусловия не позволяют сотрудникам прибыть на работу. Также на сайте появилась информация о страховщике, к которому можно обратиться за получением выплат в случае, если пассажир, например, в результате ДТП получил какую-либо травму.Стоит добавить, что раньше, чтобы получить на старом сайте доступ к каким-либо материалам, нужно было зарегистрироваться, сегодня на новом сайте этой опции нет.«Сейчас мы продвигаем в народ наш ресурс Вustime, который в конце прошлого года был презентован в мобильном приложении. Теперь мы вывели на главной странице возможность перехода на компьютерную версию расписания. Для этого на сайте НПОПАТ достаточно нажать кнопку Вustime. Там размещено расписание движения как муниципальных, так и коммерческих автобусов по всему Большому Норильску.В процессе тестирования приложения мы получили по Вustime более 20 обращений от граждан. Были жалобы на неточности при расчёте времени прибытия автобусов на остановки. Серьёзная проблема наблюдалась по 6-му и 41-му маршрутам. Это была программная ошибка, которую мы устранили в кратчайшее время. Сейчас приложение работает корректно», – добавил Андрей Остапов.Нередко пользователи жалуются на то, что информация обновляется с задержкой, но это проблема не приложения, а скорости интернета, которую выдаёт провайдер.В планах разработчиков - создать информационную подписку, и все новости, которые будут публиковаться на сайте, станут приходить на электронную почту пользователя.Сотрудники отдела информационных технологий НПОПАТ просят пассажиров сообщать о неполадках в работе сайта и приложения, чтобы своевременно устранять недостатки и сделать сервисы более удобными. Это можно сделать через сайт и по номеру диспетчера 8(3919)456-130.